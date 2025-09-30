Espana agencias

El aeropuerto de Bruselas suspende todos los vuelos de salida del 14 de octubre por huelga

Por Newsroom Infobae

Bruselas, 30 sep (EFECOM).- El aeropuerto de Bruselas anunció este martes que ningún avión despegará de sus instalaciones el próximo 14 de octubre como consecuencia de la jornada de movilización sindical contra los planes de reforma del sistema de pensiones, una protesta que también podrá generar cancelaciones en las llegadas.

"Debido a la acción sindical nacional del martes 14 de octubre, en la que participará el personal del proveedor de servicios de seguridad, el Aeropuerto de Bruselas lamentablemente espera fuertes perturbaciones en las operaciones aeroportuarias ese día", anunció el aeropuerto de la capital belga en su página web.

El aeródromo ha decidido "en concertación con las compañías aéreas, no operar vuelos de pasajeros de salida" ese día, añadió.

Las aerolíneas informarán a los pasajeros sobre las cancelaciones y alternativas disponibles, agregó el Aeropuerto de Bruselas-Zaventem, que también prevé "cancelaciones en algunos vuelos de llegada". EFECOM

