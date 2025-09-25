Perú reabrirá aeropuertos en Jaén y Caballococha en el norte del país

Lima, 24 sep (EFECOM).- El ministro de Transportes y Comunicaciones de Perú, César Sandoval, anunció este miércoles la reapertura de los aeropuertos de Jaén, en la norteña región de Cajamarca, y de Caballococha, en la amazónica Loreto, para impulsar la conectividad en estas zonas alejadas del país.

En una rueda de prensa, Sandoval dijo que el aeropuerto Fernando Belaúnde Terry de Jaén volverá a operar el próximo lunes 29, después de dos años y medio de suspensión de operaciones.

"Estamos recuperando infraestructura clave para ofrecer transporte de calidad, mejorar la calidad de vida de los ciudadanos y facilitar que los productores puedan comercializar sus bienes en mejores condiciones", explicó el ministro peruano.

Añadió que en octubre próximo también reanudará sus operaciones el aeropuerto de Caballococha en la región de Loreto, en la Amazonía norte del país.

Sandoval recordó que otro terminal aéreo relanzado este año, el aeropuerto de Jauja, está cumpliendo un rol estratégico en la sierra central del país al movilizar a 4.000 pasajeros semanales.

De otro lado, el titular de Transportes informó que el próximo 10 de octubre se firmará el convenio para el desarrollo del puerto de Corío, en la surandina región de Arequipa.

Sandoval resaltó que este proyecto debe ser motivo de orgullo y que todas las inversiones está abiertas, al ser consultado si hay interés de capitales estadounidenses en Corío, al tratarse de un megaproyecto portuario multimodal con capacidad para naves de gran tamaño y carga.

El ministro también indicó que está en trámite el decreto supremo para extender el plazo de concesión del puerto de Matarani, en la misma región de Arequipa, que es actualmente el principal terminal portuario del sur en una zona de alto nivel de exportaciones mineras y agrícolas.

Igualmente, Sandoval informó que se avanza en la ejecución del Plan Nacional Ferroviario, con prioridad en la ruta Lima–Ica, que ya cuenta con el interés de ocho países para su desarrollo bajo la modalidad de gobierno a gobierno.

Precisó que también se modernizará el ferrocarril Huancayo–Huancavelica (llamado Tren Macho) en la sierra central y sur del país y que se impulsará la ruta Lima–Barranca. EFECOM