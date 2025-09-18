El Parlamento Vasco recupera este jueves el debate sobre la reforma del autogobierno en su pleno de política general

El Parlamento Vasco acogerá este próximo jueves el primer pleno de política general de la legislatura, en el que la reforma del autogobierno de Euskadi volverá a acaparar buena parte del protagonismo tras unos años en las que esta cuestión había quedado un tanto relegada en el debate parlamentario en el País Vasco.

La sesión, además, será la primera de este tipo que afronta el lehendakari, Imanol Pradales, quien reafirmará su compromiso con "el diálogo y la colaboración" con el Gobierno central para contribuir a la "estabilidad! y al cumplimiento de los compromisos asumidos en materia de autogobierno.

Pradales, según se recoge en el adelanto de su intervención remitido el pasado lunes a la Cámara, anunciará que espera alcanzar "grandes avances" en materias competenciales para Euskadi en el curso político que ahora se inicia, en el que estima que se deben acordar "las bases del futuro autogobierno" de Euskadi.

El lehendakari subrayará la importancia de sacar adelante la "agenda vasca" frente a un contexto político en el Estado marcado por "el interés partidista" y en el que "no hay un horizonte de entendimiento para retos trascendentales". En todo caso, tras recordar los acuerdos en materia de autogobierno alcanzados con el Ejecutivo central, subrayará que "la época política que vivimos nos brinda una oportunidad" en este ámbito.

ACTUAR CON "URGENCIA"

Por su parte, el portavoz parlamentario de EH Bildu, Pello Otxandiano, propondrá acordar con "urgencia" un nuevo estatus político que posibilite "el avance nacional y social" de Euskadi frente al riesgo, "cada vez más real", de un gobierno de ultraderecha y de las políticas "centralistas y supremacistas" que este aplicaría en el Estado español.

En este sentido, Otxandiano ya aplaudió este pasado martes el posicionamiento plasmado a este respecto en el adelanto del discurso de Pradales para el debate de política general. "Es una buena noticia que el propio lehendakari asuma que estamos ante una ventana de oportunidad y que hay que avanzar en el debate en torno al estatus político", manifestó Otxandiano.

Por su parte, el secretario general del PSE-EE, Eneko Andueza, defenderá que en Euskadi "hay una mayoría social que apoya, que respalda y demanda políticas progresistas", por lo que subrayará que los presupuestos de 2026 deben ser "coherentes" con la "hoja de ruta progresista" recogida en el acuerdo de gobierno entre PNV y PSE.

En una línea similar a la que mantendrá el lehendakari, el portavoz parlamentario del PNV, Joseba Díez Antxustegi, reivindicará la "estabilidad política y socioeconómica"; abordará la situación de la salud, la vivienda y la seguridad; y llamará a "preservar el buen clima" político de Euskadi frente "al ruido, la bronca y la polarización de Madrid".

"HABRÁ TIEMPO"

Respecto al autogobierno, subrayará que "habrá tiempo para las transferencias y para el nuevo Estatuto", pero que, "entretanto, conviene que nos pongamos con todo a trabajar con las competencias que tenemos, que son casi todas.

El presidente del PP vasco, Javier de Andrés, denunciará el modelo "intervencionista y de izquierdas" que, a juicio de los populares, guía las políticas del Gobierno Vasco, frente al que reivindicará un sistema "que incentive la iniciativa privada".

En materia de autogobierno, el PP se mostrará partidario de elaborar un nuevo Estatuto, "pero contando con el que tenemos, con un acuerdo más amplio, y respetando nuestro marco jurídico", según ha explicado este miércoles su portavoz parlamentaria, Laura Garrido.

El parlamentario de Sumar, Jon Hernández, reprochará a Pradales que "se aferre al marketing y a la política hueca para sostener un proyecto agotado", mientras "la Euskadi real se ahoga entre alquileres que devoran el sueldo, listas de espera interminables y barrios que expulsan por la especulación de unos pocos".

La parlamentaria de Vox, Amaia Martínez, denunciará la "imposición" del euskera, criticará la "inmigración ilegal", y reprochará a Pradales su "sectarismo" y su "inexistente gestión".

El pleno comenzará a las nueve y media de la mañana con la intervención del lehendakari, que no podrá superar las dos horas. Una vez concluida esta primera parte del debate, se suspenderá la sesión, que se reanudará a las dos y media de la tarde con el turno de los grupos, en orden de menor a mayor y con intervenciones de un máximo de 30 minutos. Con posterioridad, el Lehendakari responderá a los grupos, que tendrán un turno de réplica de diez minutos cada uno.