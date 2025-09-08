Un juzgado de Madrid abre diligencias previas para estudiar la petición de Ábalos de frenar una entrevista a su expareja

El Juzgado de Instrucción Número 18 de Madrid ha abierto diligencias previas por un presunto delito contra el honor del exministro José Luis Ábalos después de que el excargo socialista pidiese frenar la entrevista realizada a su expareja Carolina Perles que tiene previsto emitirse la noche de este lunes en 'Telecinco'.

Así consta en auto, al que ha tenido acceso Europa Press, dictado por la juez María Luis Prieto el pasado viernes al considerar "la posible existencia de una infracción penal".

Ábalos había pedido prohibir la emisión de la entrevista o, en todo caso, que no se difundiera hasta que finalizase la investigación que se sigue en su contra en el Tribunal Supremo.

Asimismo, el exministro reclamó que se dictase una orden de alejamiento a los periodistas o personal del programa de Mediaset España o a "todos los medios en general y presuntos periodistas que están día y noche en la puerta" de su casa.

La juez de instrucción ha acordado "remitir a la guardia de diligencias un testimonio de la presente causa para resolver respecto a la prohibición de emitir la entrevista" o de aplazar su difusión.