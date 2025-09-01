El PP acusa a Sánchez de "declarar la guerra" a los jueces y asegura que es "un peligro para España"

El líder del Partido Popular, Alberto Núñez Feijóo, ha criticado al presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, por "descalificar" a jueces que "investigan a los suyos", y ha asegurado que se trata de "un peligro para España".

"Sánchez ha ido a la televisión pública a descalificar a jueces que investigan a los suyos y a contarnos que podría seguir sin aprobar presupuestos por tercera vez porque es mucho mejor que convocar elecciones. Esto no es anomalía democrática. Es ya un peligro para España", ha señalado este lunes a través de un mensaje en la red social 'X', recogido por Europa Press.

Así se ha expresado después de que el líder del Ejecutivo haya expresado, preguntado por las investigaciones a su hermano y esposa, que cree "hay jueces haciendo política", "afortunadamente" la minoría, y "políticos que tratan de hacer justicia", haciendo así un "daño terrible" al Poder Judicial.

TELLADO VE A SÁNCHEZ "ASFIXIADO POR LOS ESCÁNDALOS"

El secretario general del PP, Miguel Tellado, también ha tildado a Sánchez de "un peligro absoluto para la democracia", acusándole de "declarar la guerra" a los jueces que "investigan la corrupción de sus familiares y compañeros más cercanos". En sus palabras, el presidente del Gobierno está "asfixiado por los escándalos" y "políticamente sentenciado".

"Dejemos de insultar dice quien previamente ha acusado a los jueces de hacer política, antes de ser presidente le dijo a Mariano Rajoy que no era decente, desprecia constantemente al adversario que le ganó las elecciones y tiene de portavoz extraoficial a Óscar Puente, célebre ministro de Transportes no ejerciente que de cada cuatro palabras que dice tres son un insulto", ha esgrimido Tellado en un mensaje en 'X'.

Con todo, el secretario general del PP ha reprochado a Sánchez que por la mañana ofrezca un pacto de Estado y por la noche acuda a "Telepedro" para "atacar a los jueces, ir amortiguando el fracaso de que sus socios le tumben los presupuestos con el pretexto de que son "una herramienta" y victimizarse todavía más insultando de paso al adversario político".

"EL SANCHISMO DESTRUYE ESPAÑA"

En la misma línea, la vicesecretaria de Regeneración Institucional del PP, Cuca Gamarra, ha criticado a Sánchez por pedir "respeto en política" después de "acusar a jueces de prevaricar", y ha celebrado que "por primera vez" haya dicho "una verdad como un templo". "Efectivamente, la corrupción es estructural en su partido", ha aseverado.

Finalmente, la vicesecretaria de Sanidad y Política Social del PP, Carmen Fúnez, ha lamentado que, en su opinión, el líder del Ejecutivo "torpedea la separación de poderes, huye del Parlamento prorrogando por tercer año los Presupuestos e insulta a los jueces". "Tras La Mareta, nada nuevo (...) El sanchismo sigue su hoja de ruta: erosiona las instituciones y destruye España", ha aseverado.