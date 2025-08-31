Espana agencias

Ramiro González cree que la izquierda abertzale vuelve "al pasado" con su reivindicación del papel de la violencia

Por Newsroom Infobae

Guardar

El diputado general de Álava, Ramiro González, ha manifestado que "hace tiempo" que la izquierda abertzale "ha paralizado su progreso en materia ética" y que está "volviendo a posiciones del pasado con la reivindicación del papel de la violencia durante los últimos años".

En una entrevista ofrecida a El Correo, recogida por Europa Press, el diputado general de Álava ha explicado en qué consistió su "reflexión personal" acerca de "tolerar" las pancartas de apoyo a los presos de ETA "para evitar la confrontación" y cree que la izquierda abertzale "hace tiempo ha paralizado su progreso en materia ética".

"Tuvieron que pasar muchos años (tras la muerte de Franco) para que se empezara a buscar a los desaparecidos en las cunetas. Después, ha acabado otro intento de dictadura, la de ETA, que quería imponer su proyecto totalitario. Y corremos el riesgo de que tengan que pasar años para que reconozcamos suficientemente a las víctimas de ETA", ha precisado, para añadir que es una "reflexión dirigida al conjunto de la sociedad" y no tanto a las instituciones.

En ese sentido, considera "legítimo" reclamar la puesta en libertad de los presos pero no "la trayectoria personal o política". "Lo que hemos vivido este verano es una verdadera campaña de la izquierda abertzale por legitimar, a través de la lucha contra Franco, la actuación posterior de ETA", ha expresado González, algo que cree es volver "a las posiciones del pasado".

Preguntado por si en Euskadi hay un "rechazo o incluso odio a las fuerzas de seguridad", cree que es un problema del "conjunto de la sociedad" y que algo que ocurre "habitualmente con la izquierda abertzale, es el intento de establecer una Policía buena y otra no tan buena".

Por otro lado, ha criticado que el PP vasco "ha asumido como propia la agenda de Vox" y que la sociedad vasca, "preocupada por el crecimiento económico y por tener una vida digna", tiene claro que "no hay que permitir un Gobierno PP-Vox y ahora mismo no hay alternativa a Sánchez". Su análisis del escenario político tiene como resultado un "fortalecimiento de EH Bildu a costa de las izquierdas".

Pese a ello, ha insistido en "negociar con el PP siempre que sus propuestas fueran negociables", pero que, al querer los 'populares' utilizar la fiscalidad como "elemento de confrontación" con el PNV "trasladando esa idea de que el PNV se ha convertido en un partido de izquierdas", el propio PP vasco se borró.

"Eso no se lo cree nadie (que el PNV se haya convertido en un partido de izquierdas). Absolutamente nadie. De hecho, esta revisión tributaria supone menos recaudación, una disminución de la presión fiscal. El PP perdió la oportunidad de ser un partido útil para la clase media", ha sentenciado.

Sobre la migración, cree que su partido tiene una "política clara", y pide "abandonar los discursos absolutamente buenistas y no realistas de la izquierda radical que dice que aquí cabe todo el mundo de cualquier manera, y también los de la derecha radical que dice que hay que expulsar a los inmigrantes".

"Creemos que la integración se lleva a cabo a través del trabajo. Es necesario que Euskadi atraiga mano de obra cualificada y sin cualificar, y trabajar en origen una inmigración que dé una calidad de vida digna a las personas que vengan", ha añadido, a la vez que ha reconocido que cuando se reúne con empresarios, "lo primero que me piden es mano de obra".

Además, ha acusado al Gobierno central de no contar con las instituciones locales ni autonómicas, con respecto al centro de refugiados de Arana, y que "solo han tenido en cuenta que había un edificio vacío". Sobre los menores no acompañados, ha expresado que "Euskadi en su conjunto supera el ratio, pero si vienen más menores, habrá que atenderlos", pero que hay que acoger menores "con dignidad".

Temas Relacionados

EuropaPress

Últimas Noticias

El Gobierno destina más de medio millón de euros a una exposición en Barcelona del movimiento estudiantil contra Franco

El Gobierno destina más de

Greta Thunberg: "Más y más gente abre los ojos sobre las atrocidades de Israel"

Greta Thunberg: "Más y más

La Princesa Leonor ingresa mañana en la Academia General del Aire para completar su formación militar

La Princesa Leonor ingresa mañana

Urtasun ve avances con Junts para la reducción de jornada y no se cierra a que Díaz viaje a convencer a Puigdemont

Urtasun ve avances con Junts

Feijóo plantea que los agricultores puedan obtener ingresos y rentabilidad por luchar contra el cambio climático

Feijóo plantea que los agricultores
MÁS NOTICIAS

NACIONAL

La Guardia Civil detiene a

La Guardia Civil detiene a un fugitivo de la lista de los más buscados de la Justicia italiana, líder de una mafia dedicada al tráfico de drogas y la extorsión

La DGT advierte: estas son las horas que recomienda para evitar atascos a la vuelta de vacaciones

La reducción de la jornada laboral, la reforma de la carrera judicial y la norma “anti-Montoro”: las prioridades del Gobierno a la vuelta de las vacaciones

Un ingeniero español explica cuáles son los países con más y mejores aviones de combate: “Esto es flipante”

Operación retorno, en directo: consulta el mapa de la DGT y el estado de las carreteras el último fin de semana de agosto

ECONOMÍA

Triplex de la Once sorteo

Triplex de la Once sorteo 2: Resultados de hoy 31 agosto

Puente acusa a Ryanair de “ejercer presión” tras la subida de las tasas de Aena: “Creen que me pueden hacer daño a mí”

Iñaki Arcocha, experto en economía, sobre el ahorro moderno: “¿Necesitas todas esas plataformas de streaming? ¿Todos esos cafés? ¿Todos esos caprichos?”

Super Once: estos son los resultados del Sorteo 1

Después de 45 años jugando a la lotería, gana un premio de 750.000 euros y decide comprarse la casa de sus sueños: “Quiero mantener los pies en la tierra”

DEPORTES

De San Sebastián a París:

De San Sebastián a París: el viaje de dos jóvenes vascos de 810 kilómetros en patinete y un presupuesto de 100 euros

A qué hora y dónde ver la carrera de Fórmula 1 en el GP de Países Bajos: Fernando Alonso saldrá décimo y Carlos Sainz noveno

La tenista Coco Gauff tiene 21 años y ya sigue un plan para la longevidad: entrenamientos “aburridos”, ensalada de frutas y otros secretos

Cómo es Almaty, el nuevo rival en Champions que llevará al Real Madrid a Kazajistán: “Una de las mayores sorpresas de mi vida”

Cáncer de testículos, fractura de codo y múltiples caídas: el nuevo líder de la Vuelta a España y su ejemplar historia de superación