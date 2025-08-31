Barbón llama a la "pruedencia" en zonas afectadas por incendios forestales: "Se sigue trabajando en enfriar el terreno"

El presidente del Principado de Asturias, Adrián Barbón, ha visitado este sábado el pueblo de Villamayor, en Ibias, tras el importante incendio forestal que obligó a la evacuación de la población, y ha llamado a la "prudencia" en las zonas más afectadas por los fuegos, ya que todavía se sigue trabajando en enfriar el terreno.

En unas declaraciones remitidas a los medios, Barbón ha destacado que el de Ibias ha sido el incendio "más rápido" de los registrados en Asturias y ha destacado cómo se ha podido salvar el pueblo "en el límite", ya que las llamas casi alcanzaron las viviendas. Allí hubo que evacuar a ocho personas en helicóptero.

El presidente ha explicado que sigue habiendo bomberos desplegados por todo el pueblo, realizando labores de enfriamiento de la tierra ya que "está muy caliente y puede haber riesgo de rebrote".

Volviendo a apelar a la prudencia, ha pedido que "a la mínima amenaza", se denuncie para que se pueda "actuar con la contundencia de la ley".

De cara al presupuesto autonómico de 2026, Barbón ha recordado que se impulsará una línea de financiación específica para los ayuntamientos "para que actúen en la interfaz de los pueblos, porque sabemos que los incendios han cambiado, tienen una rapidez mucho mayor, se propagan de otra manera, y en esa interfaz hay que actuar para proteger los pueblos".