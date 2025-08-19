La Comunidad de Madrid recuerda que Ayuso propuso en diciembre una Secretaría de Estado de Emergencias

El consejero de Educación, Ciencia y Universidades, Emilio Viciana, ha recordado este martes que la presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, propuso en diciembre una Secretaría de Estado de Emergencias y una ley de coordinación de emergencias específica ante incendios forestales.

En su visita al Instituto Madrileño de Estudios Avanzados IMDEA Materiales de Getafe, el consejero ha subrayado que ambas medidas fueron planteadas por Ayuso en la XXVII Conferencia de Presidentes celebrada en Cantabria en diciembre de 2024.

"Eso no ha sido escuchado convenientemente y estamos en esta situación ahora", ha subrayado Viciana en relación a la ola de incendios activos en Castilla y León, Extremadura y Galicia, algo que "preocupa mucho". En este sentido, ha reclamado al Gobierno de Pedro Sánchez que "dé un paso adelante y asuma la responsabilidad que tiene y ejerza el control sobre esta situación".

El presidente del Gobierno propuso este fin de semana un pacto de Estado frente al cambio climático para la "mitigación y la adaptación" a la emergencia climática, como respuesta a la oleada de incendios que sufre España. "Esto interpela a todas las administraciones públicas pero también a los grupos parlamentarios, al conjunto de la sociedad civil, a la ciencia, a la empresa, a los sindicatos. En definitiva, al conjunto del país", dijo Sánchez.

Para el consejero madrileño, se trata de una situación "tan dramática" que excede "con mucho" el ámbito de cualquier comunidad autónoma. "Recordemos que esto está afectando a comunidades limítrofes; el fuego no conoce fronteras y se mueve de una comunidad a otra, y luego, por otro lado, está afectando también a transportes entre comunidades autónomas, por ejemplo, el AVE", ha subrayado.

El consejero ha confiado en que las condiciones meteorológicas, con un descenso de las temperaturas previsto para los próximos días, sea "positivo" para la extinción de los incendios activos en España, entre ellos también el originado este lunes en Colmenar Viejo y que ya está perimetrado.