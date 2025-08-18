Pequeños accionistas del Granada denuncian la “grave crisis institucional” del club

Granada, 18 ago (EFE).- Los representantes del sindicato de pequeños accionistas del Granada CF y la Asociación Granadinista 5001 denunciaron este lunes en un comunicado la “grave crisis institucional” que vive el club rojiblanco, de la que culpan a “los actuales mandatarios”, con la presidenta china Sophia Yang a la cabeza.

Estos dos colectivos expresaron en el escrito su “profunda preocupación” por esta “grave crisis institucional que los actuales mandatarios han provocado” en la entidad, cuyo último episodio es la imposibilidad de inscribir a los cuatro últimos fichajes del equipo.

“El último exponente de esta situación fue el espantoso ridículo a nivel nacional sufrido en el partido ante el Deportivo de La Coruña, en el que se expuso a nuestro entrenador (José Rojo 'Pacheta') a una posible alineación indebida por la no inscripción de los jugadores fichados”, indicaron los pequeños accionistas del Granada.

Ambas entidades aseguraron que permanecen “en alerta y expectantes” para “denunciar ante los aficionados y la opinión pública granadinista cualquier acción o dejación de funciones del equipo directivo del Granada”.

“No vamos a permitir más situaciones que agraven la grave crisis institucional, económica y deportiva que sufrimos. Adoptaremos las medidas que sean necesarias. No vamos a ser cómplices de esta situación”, finaliza el texto.

El Granada comenzó el pasado sábado la liga en Segunda División con una derrota ante el Deportivo por 1-3 y sus cuatro últimos fichajes siguen sin ser inscritos, por lo que podrían perderse también el partido de la segunda jornada ante el Eibar.

El club rojiblanco tiene su límite salarial sobrepasado y debe de dar salida a los jugadores con las fichas más altas que permanecen en su plantilla para poder inscribir a todos sus nuevos futbolistas y completar el equipo con nuevas altas.

La afición del Granada, tal y como hizo en la mayoría de partidos de la pasada temporada, mostró su hartazgo en el choque ante el Deportivo con gritos en diferentes momentos del encuentro de “Directiva dimisión” y “China vete ya”. EFE

