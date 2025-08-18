Espana agencias

Pequeños accionistas del Granada denuncian la “grave crisis institucional” del club

El sindicato de tenedores minoritarios y la Asociación Granadinista 5001 responsabilizan a la cúpula actual por la complicada situación institucional del equipo, exigiendo respuestas mientras la crisis afecta inscripciones, finanzas y confianza de la hinchada

Por Newsroom Infobae

Guardar

Granada, 18 ago (EFE).- Los representantes del sindicato de pequeños accionistas del Granada CF y la Asociación Granadinista 5001 denunciaron este lunes en un comunicado la “grave crisis institucional” que vive el club rojiblanco, de la que culpan a “los actuales mandatarios”, con la presidenta china Sophia Yang a la cabeza.

Estos dos colectivos expresaron en el escrito su “profunda preocupación” por esta “grave crisis institucional que los actuales mandatarios han provocado” en la entidad, cuyo último episodio es la imposibilidad de inscribir a los cuatro últimos fichajes del equipo.

“El último exponente de esta situación fue el espantoso ridículo a nivel nacional sufrido en el partido ante el Deportivo de La Coruña, en el que se expuso a nuestro entrenador (José Rojo 'Pacheta') a una posible alineación indebida por la no inscripción de los jugadores fichados”, indicaron los pequeños accionistas del Granada.

Ambas entidades aseguraron que permanecen “en alerta y expectantes” para “denunciar ante los aficionados y la opinión pública granadinista cualquier acción o dejación de funciones del equipo directivo del Granada”.

“No vamos a permitir más situaciones que agraven la grave crisis institucional, económica y deportiva que sufrimos. Adoptaremos las medidas que sean necesarias. No vamos a ser cómplices de esta situación”, finaliza el texto.

El Granada comenzó el pasado sábado la liga en Segunda División con una derrota ante el Deportivo por 1-3 y sus cuatro últimos fichajes siguen sin ser inscritos, por lo que podrían perderse también el partido de la segunda jornada ante el Eibar.

El club rojiblanco tiene su límite salarial sobrepasado y debe de dar salida a los jugadores con las fichas más altas que permanecen en su plantilla para poder inscribir a todos sus nuevos futbolistas y completar el equipo con nuevas altas.

La afición del Granada, tal y como hizo en la mayoría de partidos de la pasada temporada, mostró su hartazgo en el choque ante el Deportivo con gritos en diferentes momentos del encuentro de “Directiva dimisión” y “China vete ya”. EFE

jag/cc/og

Temas Relacionados

Crisis institucionalGranada CFSophia YangAsociación Granadinista 5001Sindicato de Pequeños AccionistasGranadaLa CoruñaSegunda DivisiónFichajesDeportivo de La CoruñaEFE

Últimas Noticias

El PP no espera "nada" de la reunión entre Sánchez y Clavijo y reclama información sobre el traslado de menores

El PP no espera "nada"

Gemma Triay inaugura las nuevas pistas de pádel 'indoor' de la Rafa Nadal Academy

Infobae

Rubén Burgos: “Podemos ser un equipo todavía más sólido en defensa”

Infobae

La selección española jugará ante Argentina y Portugal en Toledo, Villalba y As Pontes

Infobae

Xabi Alonso en contra del partido en Miami: "Si se cambian normas debe ser por unanimidad"

Infobae
MÁS NOTICIAS

NACIONAL

Estas son las tres razas

Estas son las tres razas de perros más pacíficas, según un estudio: el perro pastor no está en la lista

Denuncian el robo de tres máquinas recreativas en un mismo bar de Sevilla y la Guardia Civil descubre que era el propio dueño el que simulaba los delitos

Un mecánico aclara si es mejor un coche manual o automático: “Hay muchas opciones”

El tiktoker Peldanyos encuentra el nombre para “esa gente que usa ChatGPT para todo”: “Me parece brutal”

Un mozo de almacén que perdió parte de un dedo manipulando un lomo de carne no consigue ninguno de los grados de incapacidad permanente

ECONOMÍA

Las empresas que no permitan

Las empresas que no permitan la ‘pausa para el café’ se enfrentan a multas de hasta 7.500 euros: es un derecho reconocido en el Estatuto de los Trabajadores

Un inventor con 150 patentes internacionales se jubila en situación de precariedad por una mala última decisión: “Me quedan 900 euros para vivir”

Un arrendador tendrá que pagar 12.000 euros a un inquilino y se juega una multa de 15.000 por cobrarle más de lo debido: “No sabía las consecuencias”

Los números que dieron fortuna a los nuevos ganadores de Super Once

Triplex de la Once: combinación ganadora del sorteo 2

DEPORTES

Alcaraz, preparado para una nueva

Alcaraz, preparado para una nueva final frente a Sinner: “Gracias a él saco lo mejor de mi tenis”

La trágica historia de la pandilla de Darío Barrio, los pioneros del salto BASE: todos fallecidos en una de las disciplinas más arriesgadas del deporte

Cesc Fàbregas explica cuál es su relación con Morata, nuevo jugador del Como: “No es mi amigo y, aunque lo fuera, hoy no lo es”

El actual jefe de Williams lo tiene claro: “Michael Schumacher no era el mejor piloto; Hamilton sí lo es”

LaLiga arranca con nuevas caras, nuevos clubes y en medio de la polémica por la inscripción de jugadores y por el partido del Villarreal y Barcelona en Miami