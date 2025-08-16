Maíllo: "Moreno sobreactúa con la financiación porque sabe que la gestión sanitaria está muy cuestionada"

El coordinador federal de Izquierda Unida, Antonio Maíllo, considera que "los sondeos demuestran que tiene bastante cocina" acerca de la situación política de Andalucía y una nueva mayoría absoluta del Partido Popular que apuntan repetidas encuestas, principalmente, los trabajos de la Fundación Centro de Estudios Andaluces (Centra).

Apela entonces a bucear en los pronunciamientos de la población para apreciar "el estado de ánimo en momentos no electorales" y ahí detecta "un agujero negro que se llama sanidad pública y deterioro el sistema sanitario en Andalucía".

"Moreno Bonilla lo sabe, sabe que la gestión sanitaria está muy cuestionada", continúa explicando el líder de IU en una entrevista con Europa Press, quien infiere entonces que "por eso sobreactúa con el debate de financiación y el supuesto agravio de Andalucía".

"Ese agujero negro puede ser la amenaza a su Gobierno", sigue argumentando el coordinador federal de IU acerca de la relevancia electoral que pueda llegar a tener la crítica de la sociedad andaluza a la gestión de la sanidad pública autonómica y por ello el presidente andaluz "va a ser un elemento que va a intentar evitar".

Maíllo considera que en estos momentos las encuestas desempeñan "una función performativa, que es configurar un posicionamiento en función de esos resultados", aunque de igual forma reconoce como "indudable que hay una fuerza del Partido Popular fuerte", conclusión que no es óbice para plantear que "discuto la proyección electoral de la mayoría absoluta del Partido Popular".

Esgrime en su análisis "que hay unas condiciones, en estos momentos, objetivas de disputa de gobierno y lo que necesitamos es que haya condiciones objetivas, es decir, que haya organización política que canalice esa aspiración", para apuntar que "puede ser por Andalucía, donde está Izquierda Unida".

MONTERO EN LA ESCENA POLÍTICA ANDALUZA

Cuando se le pregunta por la relevancia que pueda tener en remover el tablero político andaluz la candidatura de la vicepresidenta y ministra y secretaria general del PSOE de Andalucía, María Jesús Montero, asegura Maíllo que "en términos preelectorales no me gusta hablar de lo que tengan que hacer otros candidatos de otra organización", por lo cual descarta hacer "una excepción con María Jesús Montero".

"El Partido Socialista sabrá lo que tiene que hacer en su estrategia", prosigue su reflexión en este sentido, mientras señala que su tarea se encamina a "potenciar mucho un electorado muy resistente que hay en Andalucía, vinculado al espacio político de Izquierda Unida y de otras organizaciones".

Su aspiración se dirige a que "a través del proceso político y de elección de candidatos, haya una movilización" y en esa tarea "cada organización, el Partido Socialista, mueva su carril y tome las decisiones que tenga que tomar".