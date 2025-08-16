Espana agencias

Maíllo: "Moreno sobreactúa con la financiación porque sabe que la gestión sanitaria está muy cuestionada"

Por Newsroom Infobae

Guardar

El coordinador federal de Izquierda Unida, Antonio Maíllo, considera que "los sondeos demuestran que tiene bastante cocina" acerca de la situación política de Andalucía y una nueva mayoría absoluta del Partido Popular que apuntan repetidas encuestas, principalmente, los trabajos de la Fundación Centro de Estudios Andaluces (Centra).

Apela entonces a bucear en los pronunciamientos de la población para apreciar "el estado de ánimo en momentos no electorales" y ahí detecta "un agujero negro que se llama sanidad pública y deterioro el sistema sanitario en Andalucía".

"Moreno Bonilla lo sabe, sabe que la gestión sanitaria está muy cuestionada", continúa explicando el líder de IU en una entrevista con Europa Press, quien infiere entonces que "por eso sobreactúa con el debate de financiación y el supuesto agravio de Andalucía".

"Ese agujero negro puede ser la amenaza a su Gobierno", sigue argumentando el coordinador federal de IU acerca de la relevancia electoral que pueda llegar a tener la crítica de la sociedad andaluza a la gestión de la sanidad pública autonómica y por ello el presidente andaluz "va a ser un elemento que va a intentar evitar".

Maíllo considera que en estos momentos las encuestas desempeñan "una función performativa, que es configurar un posicionamiento en función de esos resultados", aunque de igual forma reconoce como "indudable que hay una fuerza del Partido Popular fuerte", conclusión que no es óbice para plantear que "discuto la proyección electoral de la mayoría absoluta del Partido Popular".

Esgrime en su análisis "que hay unas condiciones, en estos momentos, objetivas de disputa de gobierno y lo que necesitamos es que haya condiciones objetivas, es decir, que haya organización política que canalice esa aspiración", para apuntar que "puede ser por Andalucía, donde está Izquierda Unida".

MONTERO EN LA ESCENA POLÍTICA ANDALUZA

Cuando se le pregunta por la relevancia que pueda tener en remover el tablero político andaluz la candidatura de la vicepresidenta y ministra y secretaria general del PSOE de Andalucía, María Jesús Montero, asegura Maíllo que "en términos preelectorales no me gusta hablar de lo que tengan que hacer otros candidatos de otra organización", por lo cual descarta hacer "una excepción con María Jesús Montero".

"El Partido Socialista sabrá lo que tiene que hacer en su estrategia", prosigue su reflexión en este sentido, mientras señala que su tarea se encamina a "potenciar mucho un electorado muy resistente que hay en Andalucía, vinculado al espacio político de Izquierda Unida y de otras organizaciones".

Su aspiración se dirige a que "a través del proceso político y de elección de candidatos, haya una movilización" y en esa tarea "cada organización, el Partido Socialista, mueva su carril y tome las decisiones que tenga que tomar".

Temas Relacionados

EuropaPress

Últimas Noticias

La ministra Sara Aagesen visita este sábado la Brigada Forestal de Pinofranqueado (Cáceres)

La ministra Sara Aagesen visita

Feijóo pide no dejar fuera a Ucrania en el camino a la paz y critica a Sánchez por ser "excluido" de reuniones previas

Feijóo pide no dejar fuera

Feijóo asegura que lo "lógico" es que Sánchez salga de Moncloa: "Su núcleo duro ha robado desde hace una década"

Feijóo asegura que lo "lógico"

Feijóo considera que los políticos deben acreditar su título y someterá esta propuesta a debate dentro de su partido

Feijóo considera que los políticos

Feijóo defiende que se investigue el 'caso Montoro': "A nivel personal y político estoy tranquilo"

Feijóo defiende que se investigue
MÁS NOTICIAS

NACIONAL

Palacios de Jamuz, el pueblo

Palacios de Jamuz, el pueblo leonés de 60 habitantes que ha arrasado el fuego: “No se aguantaba la humareda, ha sido terrorífico”

Cuatro militares de la UME heridos en el incendio de Yeres: tres de ellos sufren varias quemaduras

Javier Lambán, el histórico dirigente aragonés que denunció que el PSOE de Sánchez es un “páramo” para las voces críticas

El abuso de las aerolíneas en plena crisis: los incendios cortan los trenes y los vuelos a Galicia se disparan a más de 400 euros

Muere Javier Lambán, expresidente de Aragón, a los 67 años

ECONOMÍA

Resultados del Sorteo 2 Super

Resultados del Sorteo 2 Super Once: ganadores y números premiados

Sorteo 2 de la Triplex de la Once: los números que dieron fortuna a los nuevos ganadores

Un hombre gana millones de euros en la lotería y la buena suerte destruye su relación con su familia: “Les he oído decir que soy tacaño”

Comprueba los resultados del sorteo 1 la Triplex de la Once

Super Once: estos son los resultados ganadores del Sorteo 1

DEPORTES

Cesc Fàbregas explica cuál es

Cesc Fàbregas explica cuál es su relación con Morata, nuevo jugador del Como: “No es mi amigo y, aunque lo fuera, hoy no lo es”

El actual jefe de Williams lo tiene claro: “Michael Schumacher no era el mejor piloto; Hamilton sí lo es”

LaLiga arranca con nuevas caras, nuevos clubes y en medio de la polémica por la inscripción de jugadores y por el partido del Villarreal y Barcelona en Miami

Novak Djokovic vuelve a enfrentarse con el Gobierno de Serbia: “Siento compasión y apoyo por quienes protestan”

Franco Mastantuono, la nueva perla argentina del Real Madrid: cuánto ha costado, su relación con Messi y el Barcelona o el motivo de su dorsal