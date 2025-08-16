Espana agencias

Aragón decreta tres día de luto y las banderas ondearán hasta media asta con crespón por la muerte de Lambán

Por Newsroom Infobae

El Gobierno de Aragón ha decretado tres días de luto oficial en la comunidad autónoma con motivo del fallecimiento del expresidente del Ejecutivo autonómico, Javier Lambán, este viernes, 15 de agosto, a causa del cáncer que padecía desde hace más de 4 años.

El luto oficial en la comunidad autónoma de Aragón estará vigente desde las 10.00 horas de este sábado, 16 de agosto, hasta las 10.00 horas, del martes, día 19.

Durante el luto las banderas oficiales en los edificios públicos de la Comunidad Autónoma de Aragón ondearán a media asta en el exterior y con un crespón en la moharra del mástil en el interior. Disposición final única.

Con este decreto la comunidad autónoma quiere expresar su pésame y solidaridad a la familia, manifestar el reconocimiento a la labor desempeñada por Javier Lambán Montañés, mostrar su agradecimiento por los servicios prestados a la Comunidad Autónoma de Aragón y honrar su memoria, reza el texto.

Este decreto, firmado por Jorge Azcón, producirá efectos desde la fecha de su firma y se publicará este sábado en el Boletín Oficial de Aragón (BOA).

