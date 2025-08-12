Espana agencias

Deniegan el internamiento cautelar de 44 de los migrantes localizados en un armador que los trasladó a Lanzarote

Por Newsroom Infobae

Guardar

La magistrada del Juzgado de Instrucción Número 3 de Arrecife (Lanzarote) ha denegado este lunes el internamiento cautelar de 44 de los 49 inmigrante que fueron localizados en un armador, que los trasladó hasta el puerto de la capital de Lanzarote. Asimismo ha ordenado su inmediata puesta en libertad, con la "única obligación" de designar un domicilio a efectos de notificaciones.

En un auto dictado por la magistrada-jueza Silvia Muñoz, ha ordenado "su inmediata puesta en libertad" de estas 44 personas, después de que hayan prestado declaración, y tras considerar que no concurren las circunstancias legales para su internamiento en un Centro de Internamiento de Extranjeros (CIE) en respuesta al oficio presentado por la Subdelegación del Gobierno en Las Palmas.

En la resolución judicial se destaca que los inmigrantes han solicitado asilo político, por lo que de conformidad con el artículo 19 de la Ley de Asilo, no se permite la adopción de esta medida en este supuesto, salvo por cuestiones de salud pública o seguridad.

Si bien subraya que estas personas se encuentran en situación irregular, apunta que esto "no es óbice para considerar que no exista otra medida más adecuada para asegurar" la ejecución de la sanción administrativa que le pudiera recaer, tales como el control policial de la ubicación del interesado o la designación de un domicilio a efectos de notificaciones.

Además, matiza, que se debe tener en cuenta las circunstancias concurrentes del caso, ya que "se ha tratado de un rescate humanitario, en el que siquiera esta acreditada la voluntad de entrada ilegal en territorio español", porque "bajo la bandera de Países Bajos Zwever 3 se observó un remolque de un pontón en el que viajaban 49 personas anclados a un cable por motivos de supervivencia".

La embarcación, según se recoge en el oficio y cita el auto, partió el 29 de julio desde el puerto de Dakar (Senegal), siendo su destino final el Puerto de Antewerpen, en Bélgica. Por ello, se entiende que la medida de internamiento "no será la más adecuada para llevar a cabo la resolución administrativa dictada, existiendo otras medidas más acordes".

La decisión no es firme y contra ella se pueden interponer recursos de reforma y apelación en los tres días siguientes a su notificación, tanto por el interesado como por el Ministerio Fiscal.

Hay cinco personas que no han pasado a disposición judicial porque uno se encuentra en el hospital, mientras que dos han pedido asilo en frontera y otros dos son menores, según ha informado la oficina de comunicación del Tribunal Superior de Justicia de Canarias (TSJC).

Temas Relacionados

EuropaPress

Últimas Noticias

PP denuncia unas pancartas que piden "impunidad" para los presos de ETA en un colegio público de San Sebastián

PP denuncia unas pancartas que

La AN amplía seis meses más la investigación sobre el atentado en Santa Pola para interrogar a exmiembros de ETA

La AN amplía seis meses

El Gobierno lamenta la muerte de Uribe y condena la violencia: "Es inaceptable y no tiene cabida en nuestras sociedades"

El Gobierno lamenta la muerte

El empresario que financió a Alvise denuncia que entraron en su casa y le obligaron a pagar un millón en criptomonedas

El empresario que financió a

Puente tacha de "sinvergüenzas" a Mañueco y a su consejero de Medio Ambiente por estar "de farra" durante los incendios

Puente tacha de "sinvergüenzas" a
MÁS NOTICIAS

NACIONAL

El incendio de Tres Cantos

El incendio de Tres Cantos deja a un hombre en estado crítico con un 98% de quemaduras en el cuerpo

Más de dos mil evacuados en Zamora y León por incendios que arrasan miles de hectáreas

El incendio forestal de Tres Cantos obliga a desalojar dos urbanizaciones y moviliza a la UME

Asalto violento en casa del socio de Alvise Pérez: le roban 1,2 millones en criptomonedas a punta de pistola

El torero Manuel Escribano porta una bandera con el lema “Sánchez a prisión” durante la Feria de la Albahaca (Huesca)

ECONOMÍA

Loterías de Catalunya: ganadores de

Loterías de Catalunya: ganadores de la 6/49 este 11 del agosto

Super Once: estos son los resultados del Sorteo 5 de este 11 agosto

Por qué la Seguridad Social penaliza a los trabajadores que se jubilan con solo 15 años cotizados

Sorteo 4 de la Triplex de la Once: comprueba los resultados de hoy

El aviso de un funcionario sobre por qué si trabajas 30 días, la tesorería puede solo computar 15: “Los periodos superpuestos no computan como años cotizados”

DEPORTES

Lance Armstrong habla de su

Lance Armstrong habla de su caída a los infiernos: de perder 100 millones de dólares a las inversiones que cambiaron su vida

Balotelli confiesa cuál es su sueño por cumplir, a pesar de haber pasado por la cantera del FC Barcelona

Ana Peleteiro y las críticas sobre sus palabras sobre los atletas blancos: “Lo utilizan para manchar mi imagen y dejarme de racista”

Luces y sombras de Montse Tomé en la selección femenina: de los aplausos a Rubiales y su relación con Jenni Hermoso a conquistar la Nations League

Sonia Bermúdez, la sustituta de Montse Tomé en la selección femenina: de triunfar como jugadora del Barça a conquistar dos Eurocopas como entrenadora de la sub-19