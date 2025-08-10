Espana agencias

La inflación interanual en Egipto se desacelera y se fortalece ligeramente la moneda local

Tras varios meses de presión económica, Egipto muestra señales de estabilización, alentado por el respaldo internacional, una recuperación de la libra y un freno en el alza de los precios, factores destacados por funcionarios y organismos oficiales

Por Newsroom Infobae

Guardar

El Cairo, 10 ago (EFECOM).- La inflación interanual en Egipto continúa su desaceleración en julio al situarse en un 13,1 % frente al 24,2 % del mismo periodo de 2024, en medio de otro signo de ligera mejora en la economía nacional, reflejada también en el fortalecimiento de la libra egipcia frente al dólar, informaron este domingo fuentes oficiales.

Además, el cambio de un mes a otro fue de más de un punto porcentual, dado que en junio de 2025 se situó en un 14,4 %, informó la Agencia Central de Movilización Pública y Estadísticas egipcia (CAPMAS).

La desaceleración se debe a la baja en productos como la carne y pollo (4,9 %), fruta (11 %) y verdura (7 %), aunque hubo una ligera subida en los precios de productos como cereales y pan (0,4 %), pescado y marisco y leche y queso (0,2 %), entre otros.

Esto coincide con una limitada subida del valor de la libra egipcia frente a la divisa extranjera, que en un mes ha bajado más de una unidad, y este domingo se sitúa en 48,45 por un dólar frente a cerca de 50 a principios de julio.

El Gobierno egipcio aseguró el pasado 30 de julio que ve signos de mejora tras la crisis económica y financiera de los últimos años, por lo que el primer ministro, Mustafa Madbuli, urgió a los comerciantes a bajar los precios de todos los productos.

Las dificultades económicas de Egipto se agudizaron por la situación geopolítica en Oriente Medio, tras la caída en más del 60 % de los ingresos del canal de Suez, así como del turismo, por la guerra en Gaza y la crisis en el mar Rojo debido a los ataques de los rebeldes chiíes hutíes del Yemen.

Para hacer frente a esa situación, El Cairo impulsó un programa de reforma estructural respaldado por el Fondo Monetario Internacional (FMI), con la ayuda de inversiones de Emiratos Árabes Unidos, Arabia Saudí y la Unión Europea que inyectaron decenas de millones de dólares en las arcas del país en los últimos dos años.

Otro elemento clave en la mejora ha sido el incremento interanual en un 69,6 % de las remesas de los migrantes egipcios que, según datos del Banco Central Egipcio (BCE), alcanzaron entre julio y mayo del año fiscal 2024-25 (de junio a julio) los 32.800 millones de dólares, frente a los 19.400 millones del mismo período del año anterior. EFECOM

Temas Relacionados

InflaciónEgiptoBanco Central EgipcioFondo Monetario InternacionalEl CairoCanal de SuezEconomíaLibra egipciaRemesasMustafa MadbuliEFE

Últimas Noticias

El Tesoro Público español celebra esta semana la última subasta de agosto

Infobae

Los datos de inflación, de crecimiento y los aranceles marcarán la semana en bolsa

Infobae

Temas del día de EFE Economía del domingo, 10 de agosto de 2025

Infobae

Los salarios en el turismo perdieron hasta un 10 % de poder adquisitivo entre 2019 y 2024

Infobae

La patronal del calzado apela al sector a reinventarse y lamenta la política de EE. UU.

Infobae
MÁS NOTICIAS

NACIONAL

Un trabajador de Carrefour invita

Un trabajador de Carrefour invita a sus compañeros a bollos por su cumpleaños y le despiden por un fallo en los pagos: es improcedente y deben readmitirle o pagarle 105.000 euros

El cantante Jaume Anglada sigue en la UCI, “más estable” pero “grave”, tras ser atropellado en Palma

Agentes de la Guardia Civil de Sevilla salvan la vida a un joven agredido realizándole una RCP: escucharon los gritos desde el cuartel al empezar su turno

Un residente latinoamericano recibe esta respuesta tras exigir al Comú de Andorra la Vella ser atendido en castellano: “La lengua oficial de Andorra es el catalán”

Canal Sur no retransmitió el incendio de la Mezquita de Córdoba pese a tener a su equipo listo: “El Coordinador de Radio interrumpió sus vacaciones”

ECONOMÍA

Sorteo 3 de la Triplex

Sorteo 3 de la Triplex de la Once: comprueba los resultados de hoy

La advertencia de una asesora financiera: “Si le dices a alguien que la solución a sus problemas es gastar menos dinero, lo vuelves miserable”

Cuál es el precio máximo y mínimo de la luz en España para este lunes

‘Catador de piscinas’ por 1.850 euros al mes: el trabajo que una empresa española ha lanzado para este verano

Un abogado advierte de la estafa que “suplanta el Registro de la Propiedad”: “Te cobrarán cantidades desorbitadas”

DEPORTES

‘Las del bombo’ o ‘las

‘Las del bombo’ o ‘las que iban a durar cuatro días’: las aficionadas del Getafe que formaron la primera peña femenina de Madrid

Álvaro Morata y Alice Campello vuelven definitivamente a Italia: el acuerdo multimillonario del futbolista con el COMO

La UEFA paga casi 11 millones de euros a los clubes de Rusia: varios equipos de Ucrania no los reciben por estar en “zona de operaciones militares”

Iñigo Martínez, a un paso de Arabia: su salida dará oxígeno salarial al Barça para inscribir fichajes

Fallece a los 68 años el periodista deportivo Manuel Esteban ‘Manolete’, referente y pionero en la información sobre el mercado de fichajes de fútbol