Los 49 polizones a bordo de un remolcador de Senegal serán atendidos en Lanzarote

Por Newsroom Infobae

Las Palmas de Gran Canaria, 8 ago (EFE).- Los 49 polizones que viajan a bordo de un remolcador procedente de Senegal desembarcarán finalmente en el puerto de Arrecife (Lanzarote) "por razones humanitarias para se atendidos bajo responsabilidad de la consignataria", informa la Delegación del Gobierno en Canarias.

El armador del barco mantiene su decisión de no pagar la fianza de un millón de euros impuesta por la Autoridad Portuaria de Las Palmas para el desembarco, y había anunciado su vuelta a Dakar.

En principio, se había decidido facilitar víveres y comida al barco para la travesía de vuelta sin necesidad de atracar, pero más tarde se ha acordado que los 49 polizones bajen a tierra.

De momento, se desconoce qué sucederá con los polizones una vez que sean atendidos en Arrecife, según las fuentes. EFE

EFE

