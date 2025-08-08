Espana agencias

Localizados 49 polizones en un remolcador procedente de Senegal

Las autoridades mantienen bajo vigilancia a un grupo encontrado a bordo de una embarcación que partió de Dakar, en dirección a Lanzarote, mientras se decide si podrán desembarcar, según el Consorcio de Emergencias de la isla

Por Newsroom Infobae

Guardar

Santa Cruz de Tenerife, 8 ago (EFE).- Un total de 49 polizones han sido localizados en un remolcador procedente de la ciudad de Dakar, en Senegal, que se dirige al puerto de Arrecife de Lanzarote, han informado fuentes del Consorcio de Emergencias de la isla.

Las fuentes han señalado que por ahora se desconocen las nacionalidades de los polizones y el remolcador está pendiente de si Capitanía Marítima les permite atracar y desembarcar a estas personas.

Según las primeras informaciones, la tripulación descubrió a las 49 personas durante la travesía.

La Cruz Roja ha preparado un dispositivo por si alguno de ellos necesita asistencia sanitaria. EFE

Temas Relacionados

PolizonesRemolcadorConsorcio de EmergenciasCruz RojaCapitanía MarítimaSanta Cruz de TenerifeArrecife de LanzaroteSenegalDakarAsistencia sanitariaEFE

Últimas Noticias

Joxe Mari Korta, recuerdo y memoria

Infobae

Se mantiene activo uno de los incendios de A Fonsagrada (Lugo) con 120 hectáreas quemadas

Infobae

Fallece el periodista deportivo Manuel Esteban 'Manolete' a los 68 años

Infobae

Mueren 32 perros por inanición tras ser abandonados sin agua ni comida en Azuaga (Badajoz)

La Guardia Civil investiga a un dueño de finca en Azuaga tras localizar decenas de canes fallecidos en deplorables condiciones, privados de los cuidados básicos, confinados o atados, y en algunos casos con signos de canibalismo por desesperación

Infobae

Turkish Airlines anuncia un proceso de adquisición de acciones de Air Europa

Infobae
MÁS NOTICIAS

NACIONAL

Fallece a los 68 años

Fallece a los 68 años el periodista deportivo Manuel Esteban ‘Manolete’, referente y pionero en la información sobre el mercado de fichajes de fútbol

Más de 30 personas denuncian una presunta estafa de criptomonedas de la plataforma Monovex: superaría los 200 millones de euros

Los medicamentos, una de las incógnitas pendientes de los aranceles de Trump: las farmacéuticas españolas alertan ante un “coste directo sobre los pacientes”

Dos heridos en el incendio de una granja de gallinas en Motilla del Palancar (Cuenca)

Los focos de Forcarei y O Saviñao, aún activos, dificultan la estabilización total de los incendios en Galicia

ECONOMÍA

Oro en España: cuánto cuesta

Oro en España: cuánto cuesta un gramo del metal hoy 8 de agosto

El chef Jordi Cruz opina sobre la jornada laboral de sus camareros: “Nos ha costado pasar de 14 a 8 horas diarias”

Cuál es el precio de la gasolina este 8 de agosto en Madrid, Barcelona y otras ciudades

Un exgerente de Accenture lleva 21 meses buscando trabajo y no lo encuentra por ser demasiado caro: “El mercado está loco”

Compra un mueble antiguo por 200 euros y descubre bonos postales por 190.000 euros en un fondo oculto

DEPORTES

Fallece a los 68 años

Fallece a los 68 años el periodista deportivo Manuel Esteban ‘Manolete’, referente y pionero en la información sobre el mercado de fichajes de fútbol

Los nominados al Balón de Oro 2025: Aitana Bonmatí, Lamine Yamal, Alexia Putellas y Luis Enrique lideran la candidatura española

Alcaraz regresa en Cincinnati y confiesa su objetivo de cara al final de la temporada: “Quiero volver a ser el número uno”

¿Cuánto cuesta ser abonado de los equipos de LaLiga? El desorbitado precio del fútbol en directo en España (sobre todo en el Bernabéu)

Muere a los 67 años el jugador de fútbol que ganó un mundial, venció a Maradona y sumó más de 200 goles