Localizados 49 polizones en un remolcador procedente de Senegal

Santa Cruz de Tenerife, 8 ago (EFE).- Un total de 49 polizones han sido localizados en un remolcador procedente de la ciudad de Dakar, en Senegal, que se dirige al puerto de Arrecife de Lanzarote, han informado fuentes del Consorcio de Emergencias de la isla.
Las fuentes han señalado que por ahora se desconocen las nacionalidades de los polizones y el remolcador está pendiente de si Capitanía Marítima les permite atracar y desembarcar a estas personas.
Según las primeras informaciones, la tripulación descubrió a las 49 personas durante la travesía.
La Cruz Roja ha preparado un dispositivo por si alguno de ellos necesita asistencia sanitaria. EFE
