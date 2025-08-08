La Fiscalía reclama a Justicia el borrado de los antecedentes penales del exjuez Garzón

Madrid, 8 ago (EFE).- La Fiscalía ha pedido que el Ministerio de Justicia, entre otras medidas, acuerde el borrado de los antecedentes penales del exjuez Baltasar Garzón tras haber cumplido ya la condena por prevaricación que le impuso el Tribunal Supremo en 2010 y que le supuso la suspensión de sus funciones durante 11 años.

En un escrito a la Sala de Contencioso-Administrativo de la Audiencia Nacional, que tramita este procedimiento, la Fiscalía solicita a Justicia que se cumplan "las conclusiones y determinaciones de reparación integral", dispuestas en el Dictamen del Comité de Derechos Humanos de la ONU, referido a la Comunicación "Baltasar Garzón contra el Reino de España".

La Fiscalía de la Audiencia Nacional, que impugna de este modo el silencio administrativo negativo del Ministerio en apoyo a la reclamación de Garzón, pide que se apliquen en concreto las medidas consistentes en “borrar los antecedentes penales”, “compensación adecuada por el daño sufrido”, “adoptar medidas para evitar que se cometan violaciones semejantes en el futuro”, y publicar tanto el dictamen como la decisión de admisibilidad del Comité, dándoles “amplia difusión”. EFE