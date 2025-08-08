Espana agencias

Elma Saiz cree "incomprensible" que el PP no dé "un paso atrás" en la moción de Jumilla

La titular de Inclusión denuncia que la medida de Jumilla vulnera derechos fundamentales, advierte sobre el riesgo de mensajes discriminatorios y reclama vigilancia institucional ante decisiones que pueden alentar el rechazo hacia personas de distintos orígenes y credos en la localidad

Por Newsroom Infobae

Guardar

Pamplona, 8 ago (EFE).- La ministra de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones, Elma Saiz, ha condenado la moción aprobada por el pleno del Ayuntamiento de Jumilla para prohibir los actos religiosos en instalaciones deportivas municipales y ha considerado "incomprensible" que el PP no dé "un paso atrás".

En declaraciones a los periodistas en Pamplona, Saiz ha enviado "un mensaje de solidaridad" a la población de Jumilla, a quienes también ha pedido "tranquilidad" porque su Gobierno "va a estar muy vigilante" y "monitorizar" los discursos, de posible tendencia xenófoba y racista, que se produzcan alrededor de estos hechos, para que "se cumpla la Constitución española".

La carta Magna, ha advertido, garantiza la libertad de culto y "prohíbe cualquier tipo de discriminación por cualquier origen o causa", y por ello ha considerado que "la respuesta de los portavoces del Partido Popular es incomprensible ante este bochorno internacional".

Ha considerado "incomprensible" que en el PP, cuyos concejales aprobaron la moción, "no hagan algo tan sencillo como dar un paso atrás, pedir perdón a los vecinos y vecinas de esta localidad".

La ministra ha afeado además la "ignorancia supina" que supone "intentar obviar la influencia musulmana en nuestro país, en nuestra cultura, en nuestros elementos de patrimonio histórico, en nuestras obras de arte, en nuestra lengua, en cualquier avance en materia de ingeniería civil o en materia arquitectónica".

No obstante, ha incidido en las redes sociales como foro de "ese odio que algunos intentan propagar y que luego puede trasladarse a nuestras calles", una tendencia que ha abogado por evitar para que no ocurra la reciente violencia que hubo en fechas recientes en la localidad de Torre Pacheco, "donde a través de actos que puedan parecer inofensivos y sibilinos" se "inocula miedo" a la ciudadanía.

Y esto "produce intentar destierros, que estas personas tengan miedo y que quieran marcharse de un país en el que llevan viviendo sus hijos, sus nietos, y aportando" a España.

Saiz ha añadido que defender en estas localidades la presencia de personas de otras procedencias y religiones, se trata ya no solo de "una cuestión de respeto a los derechos humanos", sino que sin ellas "estas localidades colapsarían".

Así, ha asegurado que el 20 % de los afiliados a la Seguridad Social en Jumilla "son trabajadores y trabajadoras extranjeras que llevan aportando, viviendo, integrados en nuestra sociedad".

Por todo ello, se ha preguntado: "¿Dónde está el señor Feijóo? Su silencio es atronador en esto que está ocurriendo". EFE

(Foto) (Video)

Temas Relacionados

Elma SaizPartido PopularAyuntamiento de JumillaConstitución españolaJumillaPamplonaLibertad religiosaDiscriminaciónTorre PachecoSeguridad SocialEFE

Últimas Noticias

Puigdemont dice que, si hubiera sido detenido hace un año, "hoy estaría en prisión": "Mi deber es hacer lo contrario"

Puigdemont dice que, si hubiera

Imbroda asegura que el PP respeta y apoya todas las religiones y los hechos lo avalan

El líder de la ciudad autónoma enfatiza que, según su visión, la administración local fomenta la convivencia y la igualdad entre todos los credos, destacando iniciativas como reconocer festividades y respaldar actividades religiosas de los diferentes colectivos

Infobae

El Gobierno condena el plan de Israel de ocupar la ciudad de Gaza: causará más destrucción

Infobae

Elma Saiz asegura su "total predisposición" a comparecer en la Comisión del caso Koldo

Infobae

El West Ham deja libre a Michail Antonio ocho meses después de su accidente de coche

La entidad londinense confirma que el atacante jamaicano, fuera del terreno de juego tras un percance vial en diciembre, no continuará en el plantel tras una extensa trayectoria de éxitos y logros en el club inglês

Infobae
MÁS NOTICIAS

NACIONAL

Abascal defiende el veto al

Abascal defiende el veto al Islam en Jumilla: “Hay que proteger a los españoles”

El excomisionado para la DANA, José María Ángel, hospitalizado tras un intento de suicidio

“He gastado cerca de 20.000 euros para nada”: varias víctimas denuncian las prácticas de este fabricante de piscinas

Fallece a los 68 años el periodista deportivo Manuel Esteban ‘Manolete’, referente y pionero en la información sobre el mercado de fichajes de fútbol

Más de 30 personas denuncian una presunta estafa de criptomonedas de la plataforma Monovex: superaría los 200 millones de euros

ECONOMÍA

El ‘Tesla vietnamita’ que sólo

El ‘Tesla vietnamita’ que sólo ha vendido 84 coches en toda Europa en los últimos seis meses: de la ambición de expansión al repliegue a Asia

Turkish Airlines planea presentar una oferta de compra por Air Europa

Los números que dieron fortuna a los nuevos ganadores de Super Once

Oro en España: cuánto cuesta un gramo del metal hoy 8 de agosto

El chef Jordi Cruz opina sobre la jornada laboral de sus camareros: “Nos ha costado pasar de 14 a 8 horas diarias”

DEPORTES

Iñigo Martínez, a un paso

Iñigo Martínez, a un paso de Arabia: su salida dará oxígeno salarial al Barça para inscribir fichajes

Fallece a los 68 años el periodista deportivo Manuel Esteban ‘Manolete’, referente y pionero en la información sobre el mercado de fichajes de fútbol

Los nominados al Balón de Oro 2025: Aitana Bonmatí, Lamine Yamal, Alexia Putellas y Luis Enrique lideran la candidatura española

Alcaraz regresa en Cincinnati y confiesa su objetivo de cara al final de la temporada: “Quiero volver a ser el número uno”

¿Cuánto cuesta ser abonado de los equipos de LaLiga? El desorbitado precio del fútbol en directo en España (sobre todo en el Bernabéu)