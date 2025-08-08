Espana agencias

El Gobierno condena el plan de Israel de ocupar la ciudad de Gaza: causará más destrucción

El ministro José Manuel Albares considera que la iniciativa israelí agravará la situación en Gaza e insta a lograr una solución a través de la diplomacia, el cese definitivo de hostilidades, mayor ayuda humanitaria y la liberación de secuestrados

Por Newsroom Infobae

Madrid, 8 ago (EFE).- El ministro de Asuntos Exteriores, José Manuel Albares, ha condenado "con firmeza" la decisión del Gobierno israelí de ocupar la ciudad de Gaza, un paso que "sólo provocaría más destrucción y sufrimiento".

A través de las redes sociales, el ministro ha censurado estos planes de "escalar en la ocupación militar" de Gaza, subrayando que urge un alto el fuego permanente, la entrada masiva de la ayuda humanitaria y la liberación de todos los rehenes que aún tiene Hamás en su poder.

La paz definitiva en la región, ha añadido Albares, solo se alcanzará "poniendo en pie la solución de dos Estados", que incluya un Estado de Palestina "realista y viable".

También a través de las redes sociales, Sumar y Podemos han emplazado a la comunidad internacional a no seguir "mirando hacia otro lado" y responder con contundencia para frenar al "Estado genocida de Israel", después de que el Gabinete de Seguridad de ese país haya aprobado ocupar la totalidad de la ciudad de Gaza.

Sumar ha pedido "sanciones y embargo" y que el primer ministro de Israel, Benjamín Netanyahu, sea juzgado por sus crímenes, ya que a su juicio, si no se detienen ahora esas acciones "nos arrepentiremos toda la vida".

Podemos, por su parte, ha apuntado al Gobierno de Pedro Sánchez y a la comunidad internacional indicándoles que es "urgente" frenar la ocupación en Gaza a través de un "embargo total de armas y ruptura de relaciones comerciales y diplomáticas con el Estado genocida de Israel".

La determinación de Netanyahu a ocupar la ciudad de Gaza, en el norte del enclave, ha sido aprobada este viernes por el Gabinete de Seguridad del Ejecutivo judío. EFE

