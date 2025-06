Díaz pide a la Unión Europea que "reaccione" ante la prohibición del Orgullo en Hungría: "No puede mirar para otro lado"

La vicepresidenta segunda y ministra de Trabajo, Yolanda Díaz, ha reclamado a la Unión Europea que "reaccione" ante la prohibición de la manifestación del Orgullo en Budapest, lo que a su juicio supone que el Gobierno de Viktor Orbán "vulnera el convenio de derechos humanos y Europa no lo puede permitir".

"Se están violentando los derechos humanos en el corazón de Europa y Europa tiene que reaccionar", ha defendido Díaz en declaraciones a los medios junto al ministro de Cultura, Ernest Urtasun, desde Budapest, a donde han acudido en representación del Gobierno para apoyar al colectivo LGTBIQ+.

Díaz ha explicado que asistirá este sábado a la marcha del Orgullo en Budapest, pese a la prohibición oficial por parte del Gobierno de Orbán, para "celebrar" la conquista de derechos fundamentales. "Le vamos a decir a todas las personas que los derechos humanos no se tocan, que las personas tienen derecho a amar y a ser como les dé la gana", ha avisado.

Así, la vicepresidenta segunda también ha señalado que alzará la voz para decirle al primer ministro húngaro "y a muchos dirigentes de la extrema derecha en el mundo" que las personas van a "seguir siendo libres" y que la comunidad LGTBIQ+ "va a seguir teniendo derechos y libertades". "Mañana Hungría debe de ser la capital de los derechos humanos en el mundo. Debe de ser la capital de la democracia", ha dicho Díaz.

En este sentido, la ministra ha denunciado que la prohibición de manifestación "vulnera el convenio de derechos humanos y Europa no lo puede permitir". A su juicio, la Unión Europea no ha estado a la altura y le ha pedido que reivindique "su origen, las libertades, el bienestar, la paz y la defensa de los derechos humanos".

"La prohibición de esta manifestación vulnera el convenio de derechos humanos. No puede mirar para otro lado, esta prohibición no es conforme a derecho. Europa no puede estar callada", ha indicado Díaz, reiterando a la Comisión Europea a que reaccione y "condene lo que está pasando en Hungría".

URTASUN: "EL ORGULLO NO SE PUEDE SILENCIAR"

Por su parte, el ministro de Cultura ha recalcado que el Orgullo "no se puede perseguir, no se puede prohibir y no se puede silenciar". Además, ha recordado que en Hungría "ha costado avanzar en derechos LGTBIQ+", al tiempo que ha señalado que desde el Gobierno español seguirá luchando "por tener el mejor país de defensa de derechos y de libertades".

"Vamos a salir al paso de cualquier intento que se haga de coartar la libertad del colectivo LGTBIQ+", ha zanjado Urtasun que ha agradecido al alcalde de Budapest su "liderazgo y empuje" en la lucha contra la prohibición del Orgullo.