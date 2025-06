El PP avisa a Robles de que Sumar no podrá "tragar" con la inversión en defensa como "lo ha hecho con la corrupción"

El portavoz nacional del PP, Borja Sémper, ha advertido este miércoles a la ministra de Defensa, Margarita Robles, de que Sumar no podrá "tragar" con el aumento de la inversión en defensa "como lo ha hecho" con la supuesta corrupción del Gobierno y el PSOE.

"Probablemente pensará que, como hasta ahora Sumar ha tragado con toda la corrupción, va a poder seguir tragando también con miles de millones de euros en inversión en defensa", ha dicho Sémper a la ministra durante la sesión de control al Gobierno este miércoles, recalcando que, después del escándalo por la presunta corrupción del exsecretario de Organización socialista Santos Cerdán, la situación es "insoportable" y la legislatura "ya no tiene ningún recorrido".

El diputado 'popular' también ha atacado a la ministra con la, a su juicio, falta de "confianza" y "credibilidad" que, a su juicio, inspira el Ejecutivo en sus aliados internacionales. Así, le ha preguntado cómo espera "crear algún tipo de confianza" en la cumbre de la OTAN de la próxima semana si no puede comprometerse a elevar el gasto porque no tiene presupuestos y el ala minoritaria del Gobierno "sigue pensando que 'OTAN no y bases fuera'".

De su lado, Robles ha replicado que España tiene "credibilidad" en el terreno internacional debido al despliegue militar en el exterior, en el que participan 3.000 soldados actualmente en el flanco este de la OTAN, Líbano o misiones en el Mediterráneo, entre otras. Además, ha recordado que la semana pasada visitó junto a Felipe VI Eslovaquia y Rumanía, donde recibieron el agradecimiento por la colaboración por parte de las autoridades de ambas países.

"Alégrense y siéntase orgulloso de ello, por favor, porque nuestros soldados, como nuestra industria de defensa, son la mejor manifestación de una España en la que creemos y una España que es considerada por sus aliados como un socio fiable, responsable y serio", ha rematado la titular de la cartera de Defensa.