Koldo presumió de contactos en Latinoamérica: "Vengo de Ecuador", "me recibe Boric", "tengo que pasar por Argentina"

El exasesor ministerial Koldo García presumió en diciembre de 2023 de tener contactos con los gobiernos de América Latina. "Vengo de Ecuador", "me recibe el presidente (Gabriel) Boric (Chile)", "tengo que pasar por Argentina", se le escucha decir en las grabaciones incautadas por la Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil recogidas en el último informe entregado al Tribunal Supremo.

En una de las grabaciones, a las que ha tenido acceso Europa Press, figura Koldo haciendo referencias a altos cargos latinoamericanos: primero en una conversación con el exministro de Transportes José Luis Ábalos; y luego en una llamada telefónica que mantiene en un taxi, en la que los agentes no consiguen identificar quién es el interlocutor.

En la charla con Ábalos, trasladó al exministro que un empresario le había pedido un "favor" en México. "Él se lleva muy bien con Claudia, que es la que ganó, la de Morena, que es roja. (...) Que si tú puedes hablar con ella o hacer de interlocutor para bajar las relaciones entre España y México", apuntó en referencia a la presidenta mexicana Claudia Sheinbaum.

Luego, durante la llamada en el taxi, se escucha a Koldo mencionar al presidente de Ecuador (en diciembre tuvo lugar el traspaso de poder de Guillermo Lasso a Daniel Noboa); al presidente de Chile, Gabriel Boric; y a la vicepresidenta de Argentina, Victoria Villaruel, aunque no dice su nombre.

"Lo que pasa que estoy agobiado, tío. Macho, es que vengo de Ecuador. Allí me tuvieron esperando en la sala de Presidencia seis horas. Me cagué en los muertos del presidente. Digo, será usted presidente, pero es un hijo de puta", manifestó Koldo.

No obstante, más adelante aclaró que sí llegó a reunirse. "Luego ya estuve hablando con él, teníamos una reunión de 20 minutos y nos quedamos una hora y 35 minutos hablando con él", precisó.

A lo largo de la llamada, el exasesor ministerial se quejó de la agenda que tenía. "Llegué hoy a Madrid y me voy a Chile y tengo que pasar por Argentina. En Argentina no sé si, a ver cómo me escondo, porque me cago en Dios", dijo.

Más adelante precisó el motivo de los viajes a Santiago y Buenos Aires: "El día 4 me recibe el presidente Boric, en Chile, y queremos ir a la vicepresidenta de (...) Argentina, que es el día 6".

Con todo, el malestar de Koldo se hizo evidente en la conversación. "Llevo 16 días sin ver a mi mujer y a mi hija. 16 días, tío. Tengo una hija de tres años y medio".

KOLDO, ÁBALOS Y UN NEGOCIO CON PETRÓLEO VENEZOLANO

Entre los audios analizados por la Guardia Civil también consta uno del 9 de abril de 2019, en el que se registra una conversación en la que participan Koldo y Ábalos y abordaron la relación diplomática con Venezuela.

"(Juan) Guaidó está sumamente agradecido, ¿vale? Sabiendo que estás tú esforzándote y haciendo todo lo demás", le dijo Koldo a Ábalos, para luego añadir que se habían puesto en contacto con "Gonzalo" --que según la UCO sería el presunto conseguidor de la trama, Víctor Gonzalo de Aldama-- para que actuara de intermediario "entre Venezuela y aquí".

El exasesor destacó que ello sería porque Ábalos les había recibido. "Que tú les has dado pie para que puedan ser reconocidos por el Gobierno de España, piensan que lo has hecho tú todo, dicen que no saben cómo agradecértelo", añadió.

En el marco de la charla, Koldo le pidió a Ábalos que intentara conseguir que Guaidó hablase por teléfono "con el presidente nuestro, con Pedro". "Solamente le quiere dar las gracias porque tiene a 200.000 españoles en Venezuela con necesidades urgentes (...) Para ver qué pueden hacer, qué tipo de ayuda puede mandar desde España", señaló.

Koldo explicó que "el agradecimiento por todo lo que se ha hecho" lo estaba llevando "Gonzalo". Y le dijo a Ábalos que recibiría ganancias por un negocio de petróleo: "te va a quedar medio al mes durante tres años".

El exministro se rió: "¿Y cómo? (...) ¿Estamos hablando de 500.000 euros al mes?". A lo que el exasesor contestó: "Sí, señor. Las empresas petrolíferas funcionan así".