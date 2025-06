Feijóo llama a demostrar en Madrid que España "no baja la cabeza" y hay un "clamor cívico" ante un "gobierno indecente"

El presidente del PP, Alberto Núñez Feijóo, ha llamado a llenar las calles de Madrid este domingo y demostrar que España "no baja la cabeza" y hay "un clamor civíco y un grito atronador de libertad" frente a un "gobierno indecente".

Núñez Feijóo ha realizado estas declaraciones en un acto en Bilbao, donde se ha referido a la manifestación que el PP ha convocado para este domingo en Madrid bajo el lema "Mafia o democracia".

El dirigente popular ha defendido que este domingo saldrán a la calle y van a "llenar Madrid". "Vamos a ser la voz de millones de españoles que están hartos, hartos de tanta corrupción, de tanta mentira y de tanta infamia. Y vamos a llenar la calle de verdad, de honestidad y de valores. Vamos a llenar la calle contra la mafia y en favor de la democracia", ha indicado.

El presidente del PP ha señalado que hay que decir "alto y claro" que hay una "España viva, despierta y unida". Feijóo ha indicado que van a demostrar que hay una España que "no se rinde, que no baja la cabeza, que no se conforma".

"Vamos a demostrar que en España hay una mayoría de cambio, hay un clamor cívico, hay un grito atronador de libertad, de conciencia y de decencia. Y es que los españoles somos un pueblo decente y lo que nos pasa es que tenemos un gobierno indecente. Y por eso mañana vamos a decir que Sánchez es pasado y que España merece ganarse el futuro".

CONFERENCIA DE PRESIDENTES

Asimismo, se ha comprometido que si llega a presidente del Gobierno sus Conferencias de Presidentes serán "útiles" porque las va a preparar y porque no dirá a los presidentes autonómicos que "aquí mando yo". "Haré una conferencia de presidentes preparada, con orden del día, con documentación para llegar a acuerdos", ha añadido.

Núñez Feijóo ha afirmado que lo vivido en Barcelona es "un disparate absoluto" donde el Presidente del Gobierno "ha ignorado las propuestas de los presidentes autonómicos". ¿Realmente esto es una conferencia de presidentes? ¿O realmente esto es simplemente un empeño del presidente del gobierno de enfrentar a unos presidentes autonómicos con otros, de dividir otra vez España, de seguir construyendo un muro".

El presidente del PP ha afirmado que lo que hará será "derribar el muro y con los escombros hacer puentes". Ha añadido que, si llega a la Moncloa, "las conferencias de presidente no van a ser ningún circo". "No hay más circos de Sánchez ni de los cómplices de Sánchez", ha agregado.

En este sentido, ha aludido a que en Euskadi se sabe "muy bien quiénes son los cómplices de Sánchez". "En Euskadi sabéis muy bien que cuando pasó un mínimo de lo que está pasando ahora se le hizo una moción de censura a un presidente que había ganado las elecciones y ahora cuando pasa todos los días por la mañana y por la tarde al presidente que perdió las elecciones se le mantiene de presidente al gobierno. Lo sabéis muy bien. Lo habéis vivido", ha denunciado en referencia al PNV y a su apoyo a la moción contra Mariano Rajoy.

