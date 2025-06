Solo el 21,71% de los niños de familias con pocos recursos va a campus que incluyen comida

Barcelona, 3 jun (EFE).- Solo uno de cada cinco (21,71 %) de los niños de familias españolas con pocos recursos va a campus, campamentos de verano o similares y se quedan a comer, según una encuesta de la ONG Educo.

En cambio, en el caso de niños y niñas con familias de nivel socioeconómico alto, el porcentaje aumenta en 13 puntos y alcanza el 34,02 %.

Los resultados de esta encuesta, en la que han participado 2.300 familias, pone de relieve que "el dinero es la gran barrera para apuntar a los hijos y hijas a casales o campamentos durante las vacaciones", ha informado en un comunicado Educo, ONG especializada en infancia y educación.

La encuesta también muestra que, en los hogares de nivel socioeconómico bajo, casi el 60 % de los menores no participa en ninguna actividad organizada durante las vacaciones escolares, que duran 80 días.

En el caso de los niños que cuentan con beca de comedor durante el curso escolar, la encuesta ha puesto en evidencia que sólo uno de cada tres (36,2 %) va a campus de verano donde recibe alimentación, mientras que el 18 % asiste a actividades de mañana, sin comida, y alrededor del 45 % no accede a ninguna actividad.

De los 80 días que duran las vacaciones, los niños que asisten a campus o centros de ocio de verano que incluyen comida lo hacen por un periodo medio de 15 días.

La directora general de Educo, Pilar Orenes, ha señalado que "la alimentación de la infancia más vulnerable no está asegurada durante los casi tres meses de vacaciones estivales", por lo que ha sugerido "que quienes reciben la beca comedor durante el curso escolar tengan también este apoyo en verano".

Al preguntar a las familias sobre las razones por las que no llevan a sus hijos a las actividades de verano, el 34,9 % se ha referido a los medios económicos, aunque el porcentaje cambia en función del nivel económico.

En los hogares más vulnerables, el económico es el motivo que alegan el 45,23 % de las familias; en los hogares con rentas altas, el porcentaje baja al 20,71%.

Por otro lado, en lo que respecta al acceso a vacaciones, Educo ha señalado que esto "es casi un lujo para las familias vulnerables", pues el 38,08 % de las familias con ingresos bajos ha referido no poder ir ningún día de vacaciones.

"Conocer otros lugares, salir de la ciudad o del pueblo, ir a la playa o la montaña, no son opciones para toda la infancia y, sin embargo, es básico para su bienestar, sea cual sea su condición social o económica", ha explicado Pilar Orenes.

Las estadísticas del estudio han mostrado que casi el 60 % de los niños vulnerables no va de vacaciones ni una semana al año, de ahí que, como ha explicado Orenes "cuando vuelven a clase -los niños- no pueden explicar nada porque no han salido del barrio, eso les hace sentir mal y rebaja su autoestima, porque ven que sus compañeros sí han tenido unas vacaciones".

En conclusión, según ha indicado la ONG en España, ocho de cada diez niños vulnerables no van a campamentos de verano donde se les garantiza comida, mientras que 1 de cada 3 vive en riesgo de pobreza o exclusión social, esta última, una cifra que está estancada desde hace más de una década. EFE