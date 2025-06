Andueza dice que no pretendía "prender ninguna mecha" al dudar si el PNV quería seguir en coalición y que fue "ironía"

El secretario general del PSE-EE, Eneko Andueza, asegura que la intención del PSE-EE, en su relación con en PNV en el Gobierno vasco, "no fue prender ninguna mecha" en los últimos desencuentros públicos y alaba la capacidad de los socios de gobierno "para solventar los problemas". Así, atribuye sus declaraciones sobre las "ganas" de los jeltzales de seguir en la coalición, algo que puso en duda, a "una especie de ironía que, por lo visto, no debió entenderse".

En una entrevista en el diario Deia, recogida por Europa Press, Andueza se refiere en estos términos a las últimas discrepancias que han mostrado en las últimas semanas socialistas y jeltzales en torno a temas como el TAV, el decreto de universidades o la inmigración. "Sigo teniendo la convicción de que dijimos lo que teníamos que decir", manifiesta, para añadir que "cuando lo que provoca la reacción se ha hecho públicamente, pues lógicamente la reacción también tiene que ser pública, eso es inevitable".

A pesar de ello, subraya que "lo importante" es que los dos socios que sustentan el Gobierno vasco tienen "muy clara la hoja de ruta". "De la misma manera que podemos discrepar y tener tensiones, tenemos una gran capacidad para solventar nuestros problemas", agrega.

En la misma línea, asegura que la interlocución entre los socios es "muy buena" y que el mismo mantiene un contacto "constante" con el Lehendakari. "Hay una conexión personal entre él y yo. Y también espero que, a medida que pase el tiempo, establezca una relación de confianza con el nuevo presidente del Euzkadi Buru Batzar del PNV, Aitor Esteban", señala.

Andueza atribuye a "una especie de ironía que, por lo visto, no debió entenderse" las declaraciones en las que aseguró que si el PNV no actuaba con "lealtad y sentido común" significaría que no tenían "muchas ganas" de seguir gobernando con los socialistas vascos. "Me refería a que parecía que venía una discrepancia tras otra y era un no parar", explica.

Aunque se reafirma en que "la salud de la coalición es muy buena", defiende que "cuando surgen discrepancias, hay que ponerlas de manifiesto" porque es "sano que la ciudadanía sepa en todo momento lo que opina cada partido", lo que no quiere decir que "la coalición esté en riesgo".

"CADA UNO JUEGA A LO QUE JUEGA"

En un tono diferente se refiere al papel de EH Bildu y Sumar en la Mesa por la Salud en Euskadi, que han compartido sus críticas en varias cuestiones que se recogen en ella, y reprocha que "que luego cada uno juega a lo que juega y, evidentemente, hay partidos que van a jugar a la demagogia y a la confrontación".

"A mí me resulta más llamativo que en todo este tiempo hayan tardado tanto en salir y sacar tarjetas amarillas", manifiesta, para apuntar, sin embargo, que la Mesa "va por buen camino" y que él confía en que "será capaz de sacar muy buenas conclusiones y dará muy buen resultado".

En este mismo sentido ha censurado también que la coalición soberanista no participara en el acuerdo de la reforma fiscal, aprobada 'in extremis' con el apoyo de Podemos. "Bildu ya sabemos a qué jugaba. A que la reforma no saliera", advierte, y aunque no niega que sean "importantes", opina que no son "imprescindibles".

En la política de EH Bildu ve "actuación, no actitud" porque, bajo su punto de vista "a la hora de la verdad, mucho decir y poco hacer". "Pero ha llegado el momento de comprobar si el discurso es sincero o mero postureo", se pregunta.

De esta forma, subraya en que el pacto estatutario vasco "es una gran oportunidad" en el que hay acuerdo en "por lo menos el 95% del contenido" por lo que su aprobación es "pan comido". Sin embargo, "si los de siempre", en referencia, de nuevo, a EH Bildu y al PNV, "si no hay un cambio al respecto", aclara, pretenden incluir en el texto "la cuestión identitaria y el derecho a decidir y quieren abrir vías unilaterales a la independencia", augura, "nos toparemos con el escollo de siempre".

"Lo que está claro es que cualquier cuestión referida a los derechos históricos reconocidos en la Constitución no puede ir ni por la vía unilateral ni, mucho menos, fuera de lo que establece el marco legal vigente", aclara, con lo que se muestra convencido de que "Si hay acuerdo, será en términos constitucionales, y eso hará que pase el filtro" en Madrid.

CONFERENCIA DE PRESIDENTES

Finalmente, sobre la asistencia del Lehendakari, Imanol Pradales, a la conferencia de presidentes que se va a celebrar en Barcelona, Andueza asegura que "siempre" estuvo de que acudiría porque "sabía que el presidente del Gobierno es sensible a aquellas materias que se trasladan para que se valoren y aborden en la conferencia".

"La relevancia de esas materias se trasladó no solo desde lehendakaritza, sino que yo personalmente, como secretario general del PSE, también se la he trasladado a Moncloa y al Ministerio de Política Territorial", subraya.

Para concluir, sobre las grabaciones en el marco del caso Koldo de llamada de la socialista Leire Díez, apunta a que todos los partidos tienen "gente con un atrevimiento desmedido, personas de ese perfil que hablan en nombre del partido en que militan sin ser nadie".

Zanja el tema asegurando que desde el PSOE quieren ser "garantistas" antes de tomar medidas porque "si no, esto sería una jaula de grillos", por lo que "ahora se están recabando las pruebas y se actuará como haya que actuar".