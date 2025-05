Tres mil personas claman en Sanabria para que no supriman frecuencias del AVE a Madrid

Otero de Sanabria (Zamora), 24 may (EFE).- Unas tres mil personas de la comarca zamorana de Sanabria han clamado este sábado, en una manifestación, contra la supresión de frecuencias en la estación del AVE de Otero de Sanabria de la línea Madrid-Galicia.

Vecinos de la zona y representantes de organizaciones sociales y de todos los partidos políticos de la provincia de Zamora han secundado una acción de protesta convocada por la organización agraria COAG de Zamora en respuesta a la supresión de algunas frecuencias a partir del 9 de junio anunciada por el operador ferroviario público Renfe.

Los manifestantes, entre 2.500 y 3.000 según la Guardia Civil y más de 3.000 según cálculos de los asistentes, se han concentrado en el aparcamiento de la estación ferroviaria y han coreado frases como 'Renfe escucha, Sanabria lucha', 'si el tren no para, no pasa', 'de estación a estación, hasta la despoblación' u 'Óscar Puente, que decepción, traicionas a tu región'.

El responsable de COAG en Sanabria, José Manuel Soto, ha confiado en que la movilización ciudadana permita revertir la situación y haga cambiar de postura a Renfe, porque es "inadmisible".

Soto ha indicado que convocarán nuevas acciones de protesta para intentar evitar la modificación que se aplicará a partir del 9 de junio y si no lo consiguen continuarán con las movilizaciones, como también han llevado a cabo este sábado en La Gudiña (Orense), donde han suprimido igualmente frecuencias.

"Si entre unos y otros somos capaces de mantener la tensión no les va a quedar más remedio a los responsables de este desaguisado dar marcha atrás y buscar una alternativa", ha declarado Soto, que ha pedido no hablar de rentabilidad del AVE porque la inversión realizada en esa infraestructura no se va a rentabilizar nunca.

En vez de ello, los asistentes han defendido un servicio público y un tren en el que se puedan subir los vecinos de Vigo pero también los de Zamora y los vecinos portugueses de Braganza, población lusa situada a una treintena de kilómetros de la parada sanabresa del AVE.

El secretario de Administración de la Ejecutiva provincial del PSOE de Zamora, Eduardo Rodríguez, ha denunciado que las frecuencias suprimidas perjudican tanto a los profesionales que se desplazan entre Puebla de Sanabria y la capital zamorana para trabajar como a los vecinos de la comarca que van a Zamora o a Madrid.

En ello ha insistido también una vecina de Cubelo, de nombre Alegría, que ha asegurado que los sanabreses necesitan el tren para poder ir al médico, a estudiar o a trabajar y que el AVE permite a los profesionales "llegar a tiempo a trabajar en Sanabria, porque si no pueden venir, terminaremos de perder lo poco que nos queda".

El concejal de Villardeciervos Juan Carlos Esteban ha señalado, como "potencial usuario" del AVE, que no se pueden suprimir las frecuencias en una comarca como la de Sanabria porque "ya estamos demasiado en tierra desfavorecida y de la España vaciada, para que encima nos sigan quitando nuestros derechos". EFE

