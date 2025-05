El PNV no ve mal subir el IVA de pisos turísticos, pero dice que no va a solucionar 'per se' el problema de vivienda

El presidente del EBB del PNV, Aitor Esteban, ha dicho que no ve mal subir el IVA de los pisos turísticos y gravar más los vacíos, pero ha considerado que con estas medidas no se va a solucionar 'per se' el problema de la vivienda y cree necesario hacer "retoques" en la Ley de Vivienda.

En una entrevista a RNE, recogida por Europa Press, Esteban ha valorado la proposición de Ley presentada por el Grupo Parlamentario Socialista (PSOE) para impulsar el alquiler de viviendas a precios asequibles, que incluye medidas como una subida del IVA de los pisos turísticos al 21%, para que tributen como la actividad económica que son, así como gravar más la vivienda vacía, entre otras.

Ante las propuestas planteadas por el PSOE en el Congreso para intentar paliar parte de los efectos de la crisis de la vivienda, Esteban ha dicho que "ha empezado a tocar la orquesta por el lado del PSOE, no solo con esta ley, sino con otras muchas iniciativas que estaban absolutamente paradas y, de repente, parece que se quieren acelerar.

Con respecto a la propuesta de incremento del IVA a los pisos turísticos, Esteban ha dicho que el PNV "no lo ven mal". "Empezamos a tener un problema con ese tipo de alquileres y, efectivamente, esa puede ser una medida", ha dicho, pero no cree que con esta medida "se vaya a solucionar 'per se' el tema del alquiler, el problema del alquiler".

A su entender, "la gran salida del mercado de los pisos de alquiler se produjo cuando se aprobó la denominada ley de Vivienda hace dos años, eso es estadística pura".

En estos momentos, ha afirmado, "hay muchos propietarios que se retraen de poner su vivienda en alquiler, sobre todo porque tienen la sensación, sea cierta o no, en parte es cierta, de que el inquilino va a tener unas garantías tales que les va casi a impedir recuperar su vivienda en un tiempo razonable, a pesar de que haya un impago del alquiler o de que se esté utilizando la vivienda de una manera inadecuada".

En este aspecto, Esteban ha considerado necesario "movernos, cambiar la legislación y dar más seguridad jurídica". "Nosotros, desde luego, lo vamos a intentar", ha asegurado.

En cuanto a las medidas fiscales en relación a las viviendas vacías, ha reconocido que en Euskadi no ha tenido el efecto que se esperaba, y "está claro que muchas viviendas que antes estaban en una oferta en alquiler han pasado es al mercado de compraventa y otras se han quedado simplemente vacías". "Y muchas se pasaron a ese mercado turístico que no me parece mal que se grave más", ha insistido.

En relación a la resistencia del PP a aplicar la Ley de Vivienda, que entró en vigor hace dos años, en las comunidades autónomas donde gobierna, el presidente del EBB ha considerado que, "en parte, esa ley era un tanto ideológica, que más que medidas efectivas que iban a mejorar el mercado era un tanto ideológica".

También ha recordado que el PNV estaba negociando la Ley de Vivienda y "se forzó la máquina con Esquerra y EH Bildu justo en víspera de la convocatoria electoral".

Esteban cree que la Ley de Vivienda "no afinó como tenía que afinar" y, aunque ha considerado que "algunas medidas sí eran correctas", ha afirmado que "algunas distorsiones también ha provocado" y, en ese sentido, ha dicho que "deberíamos ser capaces de afrontarlas y no empecinarse, desde posiciones políticas, en defender a capa y espada la ley en su integridad" porque "necesita retoques".