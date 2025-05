Junqueras ve en Rajoy el cerebro de la operación Cataluña

Madrid, 19 may (EFE).- El presidente de ERC, Oriol Junqueras, ha afirmado este lunes que el expresidente del Gobierno Mariano Rajoy fue el "cerebro" de la denominada operación Cataluña para perseguir al independentismo.

Junqueras ha respondido de este modo al diputado del PSOE Manuel Arribas en la comisión del Congreso que investiga la presunta trama urdida desde el Ministerio del Interior para dañar a dirigentes independentistas.

"¿Quién fue el cerebro?", le ha preguntado Arribas, a lo que Junqueras le ha respondido que, además de algunos voluntarios como el excomisario José Manuel Villarejo, políticamente fue el entonces ministro del Interior Jorge Fernández Díaz "y por mandato de Rajoy".

Ante la insistencia del diputado socialista, el líder de ERC ha indicado que sería "muy extraño" que el autor intelectual no fuera Rajoy porque "no hubiera permitido algo así sin su consentimiento".

En este sentido, se ha remitido a las grabaciones de Villarejo en las que el propio Fernández Díaz instaba a un juez de la Audiencia Nacional a "inventar" y "a buscar más" porque no encontraban ninguna irregularidad en su gestión en la Generalitat.

Junqueras ha insistido en que no tiene nada de lo que arrepentirse y ha recordado que en esas grabaciones nunca salió nada de él.

Durante el turno de Arribas, el presidente de la comisión ha tenido que llamar la atención una vez al diputado del PP Rafael Hernando por interrumpir en reiteradas ocasiones al parlamentario socialista

Arribas ha emplazado a los miembros del PP a salir de la comisión si no les interesa. "Quédense en la cantina, en el bar, echándose un mus", les ha animado.

El propio Junqueras les ha llamado a la calma y les ha recordado de forma sarcástica que el PP tiene "alergia" a los partidos separatistas pero, a veces, "han ido a mendigar su voto" para que apoyaran, por ejemplo, una moción de censura.

No ha sido el único momento tenso de la sesión de esta tarde. La intervención leída del diputado de Vox Ignacio Gil Lázaro ha provocado el malestar de Junqueras que no ha podido responderle hasta que aquel no ha terminado 23 minutos después de comenzar.

"Debería ser un parlamentario, no un leedor", le ha recriminado Junqueras a Gil Lázaro al recordarle que el parlamentarismo consiste en dialogar, no en leer, a la vez que le ha acusado de consumir su tiempo en lanzar "un mitin" y en superar al PP en "fabricar" independentistas.

Gil Lázaro ha defendido que no quería dialogar con el compareciente sino exponer su posición para señalar que la víctima no es Junqueras sino el pueblo catalán al que engañó haciendo creer que la independencia era "un proyecto factible". EFE

