El alcalde de Vita dice al juez que la canción pederasta es típica y suele cantarse

Ávila, 19 may (EFE).- El alcalde de la localidad abulense de Vita (79 habitantes), Antonio Martín, ha insistido ante el juez de Primera Instancia e Instrucción número 3 de Ávila que la canción con letra de contenido pederasta que cantó a finales del pasado verano en las fiestas del pueblo no tenía ninguna intención y que es algo típico que se canta en el municipio.

"Me encontré una niña sola en el bosque, la cogí de la manita y me la llevé a la camita, la subí la faldita y la bajé la braguita", entonó el alcalde de Vita en una retahíla que culminó diciendo: "La eché el primer caliqueño (...); la eché el segundo caliqueño (...) y el tercero ya no hay quien lo eche... ya no queda leche... ya no queda leche".

A raíz de aquel comportamiento que quedó reflejado en un vídeo, el Partido Popular le echó del grupo municipal y la Fundación Abogados Cristianos presentó una querella por la presunta comisión de un delito de corrupción de menores, que fue admitida a trámite por esta instancia judicial.

Asimismo, se presentaron denuncias contra Martín por parte del colectivo Manos Limpias, la asociación Liberum, Izquierda Unida de Castilla y León y la Asociación Hazte Oír, según figura en el auto del Juzgado de Primera Instancia e Instrucción número , que ha incoado diligencias previas para determinar la naturaleza de los hechos y, en su caso, el órgano competente para su enjuiciamiento.

En su declaración ante el juez, el regidor, que ha acudido a los Juzgados acompañado por familiares, solo ha contestado a su abogado y se ha ratificado en lo que dijo en su día, es decir, que no tenía ninguna intención y que la letra de la canción es "típica" en el pueblo y la conocen todos los vecinos.

Ante la prensa, el alcalde se ha limitado a decir que todo había ido bien en su declaración y que solo había contestado a las preguntas de su abogado porque era lo que "creía conveniente".

Preguntado sobre si se arrepentía de lo sucedido durante la verbena final de las fiestas patronales de San Bartolo, cuando se subió al escenario, tomó el micrófono y entonó la canción de contenido pederasta, el regidor de Vita no ha querido hacer declaraciones a su salida de los Juzgados de Ávila.

Por su parte, la presidenta de Abogados Cristianos, Polonia Castellanos, que presentó la querella contra Antonio Martín por un supuesto delito de corrupción de menores, ha explicado que la actitud del alcalde "no tiene excusa posible".

Tras la declaración del regidor, la presidenta de la Fundación ha anunciado que su entidad solicitará "más diligencias", ya que en su opinión "no se puede justificar ninguna apología de la pederastia y, además, viniendo de un cargo público".

Por los alrededores del edificio de los juzgados ha circulado una furgoneta de la Asociación Hazte Oír con una pantalla en la que podían leerse mensajes como "¿Un alcalde cantando sobre llevarse a una niña a la cama? Eso hizo Antonio Martín, alcalde de Vita"; "No es una broma, es apología de la pederastia" o "Los niños no se tocan jamás".EFE

agg/grg/bal

(foto) (vídeo)