'El cuento del lobo', estreno de un thriller sobre la mentira y su espiral destructiva

Madrid, 13 may (EFE).- Los cines españoles acogerán el viernes próximo el estreno del thriller psicológico 'El cuento del lobo', que acompaña a un matrimonio al que las mentiras ocultadas y las mentiras desveladas expulsan a una espiral destructiva. Lucía Jiménez y Daniel Grao son los protagonistas.

Dirigida por Norberto López Amado (Ourense, 1965), la película es una adaptación del texto teatral de Borja Ortiz de Gondra, 'Duda razonable', pues habita en él lo que el cineasta necesitaba, "una atmósfera increíble" hecha con "muy poco", al más puro estilo de Roman Polanski.

En una entrevista con EFE, medio en el que trabajó el director gallego durante casi una década, López Amado destaca, además, el punto de partida de la trama, "un dilema moral" que irrumpe tras descubrir el matrimonio que forman los personajes de Lucía Jiménez y Daniel Grao una serie de mensajes en el móvil de la persona que trabaja en su casa, amenazantes e inquietantes.

"¿Qué haces cuando encuentras un mensaje en el que amenazan a una persona que conoces y cómo actúas para defenderla?", es la pregunta que, en palabras del cineasta, da combustible a 'El cuento del lobo'.

Pero este dilema, en vez de absorber la historia, la impulsa por una especie de espiral sobre la que se van superponiendo "puntos de vista" e "intrigas", de manera que el espectador se va preguntando con cada vez más intensidad qué es lo que está sucediendo, apunta López Amado.

Autor de películas como 'Nos miran' o de series como 'La chica invisible', el cineasta gallego no sólo se fijó en el estilo de Roman Polanski, sino también en el de Ingmar Bergman en 'Historias de un matrimonio'. Éste le permitió explorar la crisis que sufre el que forman en la trama Lucía Jiménez y Daniel Grao.

No fue sencillo lograr el tono de thriller, pero "estaba implícito en todo lo que ocurría" en la historia. "Quería -apunta- no subrayarlo, pero al mismo tiempo no olvidarlo, para evitar que quedara una película más contemplativa o más costumbrista (...) En cada escena los personajes dicen, piensan y procuran que el otro no se entere de lo que piensan".

Tuvo que apoyarse el director en el trabajo de los actores y actrices, un reparto que sólo forman cuatro intérpretes: a Jiménez y a Grao se les une Paco Tous y María Romanillos, vista en 'La casa'.

"Creo que 'El cuento del lobo' es una película que mueve por dentro, que es para ser vista y ser debatida después, y que además dura lo que tiene que durar: hora y media", zanja López Amado. EFE

