El Gobierno amplía en 8 días el plazo de alegaciones en la expropiación de El Algarrobico

Almería, 8 may (EFE).- La Delegación del Gobierno de España en Andalucía ha ampliado en ocho días hábiles el plazo de alegaciones en el trámite de información pública abierto para el procedimiento expropiatorio de los terrenos y la edificación del hotel de El Algarrobico, en Carboneras (Almería), tras una solicitud presentada por Azata del Sol S.L., promotora del inmueble.

Así consta en una resolución firmada el pasado 15 de abril por el delegado del Gobierno en Andalucía, Pedro Fernández, a la que ha tenido acceso EFE, en la que se estima parcialmente la petición presentada por el administrador único de Azata del Sol, por la que solicitaba una prórroga de 60 días hábiles o, de forma subsidiaria, de siete días.

La solicitud de ampliación se basaba en la imposibilidad de realizar el estudio técnico necesario para concretar e individualizar los bienes objeto de expropiación dentro del plazo original de 15 días hábiles, teniendo en cuenta además que dicho periodo coincidía con la Semana Santa y que los bienes afectados presentan una “complejidad técnica implícita”.

En la resolución, la Delegación del Gobierno recuerda que ni la Ley de Expropiación Forzosa de 1954 ni su reglamento de desarrollo de 1957 contemplan la posibilidad de prórroga del plazo de alegaciones en el trámite de información pública.

No obstante, se admite la aplicación supletoria del artículo 32 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas, siempre que la ampliación no exceda de la mitad del plazo inicial y no cause perjuicio a terceros.

“La solicitud de ampliación del plazo para alegaciones en 60 días hábiles más, prioritaria para la alegante en su escrito, carece de fundamentación jurídica”, señala el delegado en el texto. Sin embargo, estima que concurren parcialmente las circunstancias alegadas por la empresa, por lo que acuerda ampliar el plazo de alegaciones en ocho días hábiles más, por encima de los siete subsidiariamente solicitados por la promotora.

El expediente expropiatorio tiene su origen en el acuerdo del Consejo de Ministros adoptado el 11 de febrero de 2025, en el que se declaró la utilidad pública de determinados bienes y derechos situados en Carboneras al amparo de la disposición adicional tercera de la Ley de Costas.

El objetivo es adquirir los terrenos sobre los que se levanta la edificación del hotel de El Algarrobico y la parte de la misma que invade la servidumbre de protección del dominio público marítimo-terrestre, con la finalidad de proceder al derribo del edificio.

Dicho acuerdo fue publicado en el Boletín Oficial del Estado (BOE) el 11 de marzo, mediante resolución de la Dirección General de la Costa y del Mar, que el 20 de marzo remitió oficio a la Delegación del Gobierno en Andalucía para iniciar el procedimiento de expropiación forzosa.

Posteriormente, el 25 de marzo, la Delegación dictó resolución para someter a información pública la relación de bienes y derechos afectados durante un plazo inicial de 15 días hábiles, que ahora ha sido ampliado por este acuerdo, que no es susceptible de recurso. EFE

