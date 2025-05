FundéuRAE: 'le extraña que', pero 'se extraña de que'

Madrid, 1 may (EFE). La Fundación del Español Urgente (FundéuRAE), promovida por la Agencia EFE y la RAE, señala que el verbo 'extrañar' puede construirse de dos formas cuando expresa que algo resulta raro o sorprendente: 'a alguien le extraña algo' o 'alguien se extraña de algo'.

Es frecuente encontrar en la prensa ejemplos en los que se mezclan estas dos construcciones: “Hay quienes siempre se han extrañado que la actriz no tuviera un papel de villana”, “Les extrañó de que su hija llegara a su casa con un tratamiento de ortodoncia” o “Las familias se extrañan que quien reclama su inocencia no haya pedido ser oído”.

De acuerdo con el 'Diccionario panhispánico de dudas', cuando 'extrañar' se emplea con el significado de ‘causar extrañeza’, se construye como intransitivo (“Le extrañó su puntualidad”). Si el sujeto es una oración, esta puede ser de infinitivo (“Nos extrañó no saber de él”) o puede estar introducida por la conjunción 'que' (“Me extraña que haya venido”). En este caso no se antepone la preposición 'de': “Le extraña que estés aquí”, y no “Le extraña de que estés aquí”.

Por otro lado, este verbo puede tener el sentido de ‘sentir extrañeza’ como intransitivo pronominal ('extrañarse'). El complemento que expresa la causa de la extrañeza se introduce con la preposición 'de' (“Nos extrañamos de la bajada de las temperaturas”) y, si es una oración con la conjunción 'que', lo adecuado es mantener la preposición (“Se extrañaron de que el tren llegara puntual”, y no “Se extrañaron que el tren llegara puntual”).

Así, lo recomendable en las frases del principio habría sido escribir “Hay quienes siempre se han extrañado de que la actriz no tuviera un papel de villana”, “Les extrañó que su hija llegara a su casa con un tratamiento de ortodoncia” y “Las familias se extrañan de que quien reclama su inocencia no haya pedido ser oído”.

Se recuerda que no siempre es incorrecta la secuencia 'se extraña que', pues es posible encontrarla cuando este verbo, empleado en forma impersonal, tiene el sentido de ‘encontrar algo extraño’ o de ‘echar de menos’: “Se extraña que la abuela cante”.

