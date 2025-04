Lambán presenta su renuncia como senador autonómico: "Pongo fin a mi vida política institucional"

El expresidente del Gobierno de Aragón y exlíder de los socialistas en la comunidad autónoma, Javier Lambán, ha anunciado su renuncia como senador autonómico del PSOE. "Pongo fin así a mi vida política institucional, que empezó en 1983 en el Ayuntamiento de Ejea", ha indicado.

Lambán se ha expresado así este miércoles, 29 de enero, a través de un mensaje en su perfil de la red social 'X', en el que informa de que ya ha transmitido esta decisión al presidente del Senado de España, Pedro Rollán.

Ha expresado su gratitud al PSOE Aragón, "que me propuso" para formar parte de la Cámara Alta, así como a las Cortes de Aragón, "que me nombraron"; y al Grupo Parlamentario Socialista en el Senado, "por el trato respetuoso que me ha dispensado".

"Pongo fin así a mi vida política institucional, que empezó en 1983 en el Ayuntamiento de Ejea, guiado siempre por la vocación de ser útil a mi pueblo, a #Aragón y a #España. Desde otros ámbitos, seguiré haciéndolo", ha escrito.