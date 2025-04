Sito Miñanco se niega a declarar ante la AN y el tribunal suspende el juicio por incomparecencia de otro acusado

El narcotraficante gallego José Ramón Prado Bugallo, conocido como Sito Miñanco, se ha negado a declarar este martes ante el tribunal de la Audiencia Nacional (AN) que le juzga por la 'operación Mito', centrada en la red que presuntamente dirigía y que intentó introducir sin éxito en España más de 4.000 kilos de cocaína, al entender que no se ha practicado toda la prueba propuesta antes del turno de los acusados.

"Por recomendación de mi abogado no voy a declarar hasta que no acaben las pruebas periciales y todo lo demás", ha señalado cuando el presidente del tribunal, el magistrado Alfonso Guevara, le ha llamado para comenzar su interrogatorio.

Ante esto, el magistrado le ha preguntado si no contestaría ni a la Fiscalía ni a ninguna de las defensas, ante lo que ha repetido que no, "hasta que no acaben todas las pruebas periciales".

Previamente, su defensa, ejercida por el letrado Jacobo Teijelo, había indicado a la Sala que no era posible practicar la declaración de su defendido sin causarle indefensión, y se acogía al artículo 24 de la Constitución y al artículo 6 del Convenio Europeo de Derechos Humanos. Ha recordado ante Guevara que se había acordado por la Sala un orden y que las declaraciones de la cincuentena de acusados se realizaría tras la práctica de la prueba propuesta.

Tras la negativa de Sito Miñanco, el magistrado le ha ordenado sentarse, y tras esto otra defensa ha explicado al tribunal que su defendido no había podido asistir a la sesión porque de camino desde Linares tuvo que parar y ser atendido médicamente en un hospital y que ahora se encontraba "en una camilla" en su localidad.

El magistrado, ostensiblemente contrariado, ha señalado que entonces suspendía el juicio "sine die" y que esto podría conllevar tener que repetir todo lo practicado en Sala de nuevo.

Cabe recordar que minutos antes de este episodio, Guevara había dejado para el miércoles una pericial relativa a sonorizaciones de escuchas para que los peritos policiales y los de parte pudieran confrontar; también postergó escuchas de grabaciones seleccionadas por las partes y que han de ser oídas en Sala. Esto ha provocado que el presidente diera paso a los interrogatorios de los acusados.