Mapfre renueva los consejos de sus sociedades de inversión "para mejorar la gobernanza"

Madrid, 24 ene (EFECOM).- Mapfre renueva los consejos de administración de sus sociedades de inversión -Mapfre Inversión, Mapfre AM y Mapfre Vida Pensiones-, para adaptarlos a la realidad del negocio y "seguir mejorando la gobernanza".

La aseguradora sustituye a los consejeros ejecutivos ligados a la dirección general de inversiones, aunque todos ellos mantienen sus funciones en las distintas sociedades gestoras, según ha explicado en un comunicado difundido este viernes

De ese modo, el actual director general de Mapfre Inversión, Miguel Ángel Segura, deja de ser consejero.

También pierden la condición de consejeros en las sociedades gestoras -Mapfre AM y Mapfre Vida Pensiones-, el director general de inversiones de Mapfre, Juan Bernal; el consejero delegado de Mapfre AM y Mapfre Vida Pensiones, Álvaro Anguita, y el director general de Mapfre AM, Javier Lendines.

En su lugar, en las distintas sociedades pasan a formar parte de sus respectivos consejos María Luisa Gordillo, Yolanda García y Eva Piera. EFECOM