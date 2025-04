Generalitat valenciana asegura que realizó más de 200 llamadas el día de la dana a diferentes servicios sociales

La vicepresidenta primera y consellera de Servicios Sociales, Igualdad y Vivienda, Susana Camarero, ha asegurado este lunes que su departamento realizó "llamadas y mensajes permanentes" con los centros sociales, residencias y otros servicios con motivo de la dana, con más de 200 llamadas el propio 29 de octubre y más de 500 al día siguiente.

Camarero, durante su comparecencia en Les Corts para explicar la gestión llevada a cabo bajo su dirección en la dana, ha defendido el trabajo "sin descanso" de la Conselleria y ha insistido en que se pusieron "las medidas de prevención que indicaban los servicios de emergencia porque no sabíamos que venía la riada tan brutal que vino". La vicepresidenta ha detallado las actuaciones de la Conselleria desde el primer día de la catástrofe y también lo que ella hizo "en primera persona".

En concreto, ha relatado que a las 9.52 horas de la mañana del día 29 de octubre desde su Conselleria "se mandó un correo electrónico a todas las residencias de mayores con el protocolo de actuación por alerta meteorológica por dana donde se incluían recomendaciones como la revisión de los botiquines y los grupos electrógenos, designar una persona responsable de consulta sobre una posible situación de emergencia o estar en contacto continuado con protección civil por si hubiera que activar el plan de evacuación del centro".

Además, ha añadido que la Conselleria, antes de la catástrofe, contactó telefónicamente con los centros de día, para personas con discapacidad y de víctimas de violencia sobre la mujer para pedir que aplicaran medidas de prevención ante el aviso de dana de Aemet y que estuvieran atentos a las recomendaciones de emergencias.

"Lo que no podíamos trasladarles en ningún caso es que las poblaciones de la Horta Sud se iban a anegar porque el barranco del Poyo se había desbordado, porque nunca tuvimos esa información. No cambiamos por eso nuestra agenda, porque nadie nos dijo que esta situación se estaba produciendo", ha indicado.

ACTUACIONES TRAS LA INUNDACIÓN

Una vez de produjo el desbordamiento del barranco del Poyo, ha explicado que se contactó desde la Conselleria con "todas" las residencias de esos municipios afectados, con el fin de asegurar la integridad de usuarios y trabajadores, indicando la necesidad de desalojar las plantas bajas y zonas más inundables".

Respecto al día 30 de octubre, ha asegurado que ya se estaba acompañando y apoyando a usuarios y trabajadores de los recursos. Por un lado, ha explicado que ella se incorporó al Cecopi para coordinar la llegada de ayuda de toda España y las donaciones. Ha afirmado que, mientras, su equipo "no dejó de realizar llamadas a todos los centros afectados para ver la situación en que se encontraban".

Más de 500 llamadas, ha apuntado, entre las que se incluyeron las 88 residencias de mayores, 14 centros residenciales de menores, 130 recursos para personas con discapacidad, un albergue para personas sin hogar y tres centros mujer. Se solicitó que los centros mujer de Yátova, Xàtiva y València contactaran telefónicamente con las 1.125 usuarias que residen en zonas afectadas, como también se hizo lo mismo para víctimas de prostitución y trata del Programa Alba.

Susana Camarero ha dado detalle de las actuaciones de los siguientes días y las llamadas que mantuvo su equipo: más de 450 contactos telefónicos el día 31 de octubre, más de 350 el 1 de noviembre, más de 300 el 2 de noviembre, más de 240 llamadas el 3 de noviembre y más de 360 el 4 de noviembre.

La vicepresidenta ha señalado que el 11 de noviembre ya se habían gestionado 113.165 comunicaciones por parte del servicio de teleasistencia, se había realojado a todas las personas usuarias de viviendas sociales y se habían adjudicado contratos de obras para la reparación de los centros afectados.

Camarero ha destacado también la coordinación por parte de la conselleria de las 22.000 personas voluntarias que colaboraron en los trabajos y de la gestión abastecimiento de las zonas afectadas, con la gestión de 18.000 toneladas de agua, comida y productos de primera necesidad, de las que casi 9.000 toneladas han sido ya entregadas a la población.

RESIDENCIA DE PAIPORTA

Camarero ha explicado que ella misma mantuvo contacto durante esa noche con la residencia de Paiporta en la que murieron seis personas. Ha indicado que los altos cargos de la Conselleria se distribuyeron los teléfonos de las residencias para contactarlas y que ella estuvo hasta bien entrada la noche hablando con el personal de la de Paiporta.

En concreto, ha explicado cómo habló por teléfono con la psicolóloga del centro, que era la que se estaba haciendo cargo de la situación al estar presente, y ésta le explicó la emergencia que vivían. Tras conocer cómo llegaba el agua, Camarero ha explicado que llamó a la Guardia Civil de Paiporta, al Cecopi y a la UME, pero no podían acceder.

"Le indicábamos a la propia psicóloga que subiese, que llevasen a los mayores a los pisos de arriba porque no iban a poder atenderle los servicios de emergencia. Como así fue, hasta las cuatro de la mañana que acudieron", ha recordado.

"Y al día siguiente, el día 30, esas 48 horas que dicen que estuvimos paralizados, yo estaba en Paiporta con ellos. Y estas trabajadoras, porque hablé con dos, me dijeron 'menos mal que nos has dicho lo que pasaba fuera, porque si no hubiésemos esperado a los servicios de emergencia'", ha añadido.

CRÍTICAS DESDE LA OPOSICIÓN

Desde el PSPV, la diputada Laura Soler ha aseverado que el Consell "no ha estado a la altura" de la tragedia, en la que "lo primero que hay que hacer es prevenir". "Hay que tener en cuenta que una catástrofe de estas características lo que hace es que las personas vulnerables lo seamos más y las que no lo eran, ahora sean vulnerables", ha apuntado.

Por parte de Compromís, Francesc Roig y Nathalie Torres han aseverado que Camarero estuvo "las primeras 48 horas desaparecida" y le han recriminado haber "abandonado" a las personas vulnerables "a su suerte". "Por muchas mentiras que usted diga, nunca tapará las muertes que, por culpa de no activar protocolos de evacuación, usted lleva a sus espaldas", ha aseverado, antes de criticar la falta de indicaciones a diferentes servicios y recursos y que "mandaran" a los voluntarios a "limpiar centros comerciales".

Por parte de Vox, Miriam Turiel ha puesto el foco en que el 30% de los menores de Horta Sud ya vivían en riesgo de exclusión antes del desastre y ha llamado a la especial protección de la infancia, así como ha puesto el foco en la necesidad de reparar ascensores en las comunidades con vecinos con problemas de movilidad.

Desde el PP, Elena Bastidas ha reprochado la "obsesión enfermiza de culpabilizar de la izquierda" y ha criticado al Gobierno "ausente" y al presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, que "no ha tenido tiempo de volver a Valencia, después de pasar un rato por el Cecopi y de salir cobardemente de Paiporta".

"TENGO LA CONCIENCIA TAN TRANQUILA"

Ante las críticas de Compromís, Camarero, que ha lamentado no haber recibido ninguna llamada constructiva por parte del PSPV y Compromís, ha afirmado que "hay que tener mucha cara" para decir que estuvo 48 horas desaparecida y ha asegurado que se trata de "un nivel de odio e indignidad" que no ha conocido antes en toda su trayectoria política.

"Yo sé lo que he hecho y tengo la conciencia tan tranquila. ¿Que con la mirada hacia atrás se podían haber hecho más cosas? Seguro, pero es que a mí me duele esta situación, y me duele porque la he vivido en mis propias carnes", ha manifestado Camarero.

Además, ha lamentado "bulos" como el de la limpieza de Bonaire por parte de voluntarios. "Van a tener mucha vergüenza cuando se demuestre todo lo que están mintiendo", ha afirmado.