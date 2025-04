El investigador Armando del Río: La ciencia española tiene que quitarse los complejos

Noemí G. Gómez

Madrid, 18 ene (EFE).- El científico Armando del Río, experto en las bases moleculares del cáncer de páncreas e hígado, acaba de regresar a España después de décadas investigando en Nueva York y en Londres, y dice encontrar mucho talento, imaginación y buenas ideas en la ciencia española, pero "también un complejo que hay que quitarse de encima".

"Una de las cosas que más me ha impresionado de los científicos españoles es su creatividad, muchas veces superior a la que he visto en grupos de investigación en otros países. Una inventiva que quizás se ha agudizado por el número de años que han tenido que investigar en condiciones precarias", comenta a EFE este investigador, para quien todavía hay que deshacerse de algunos complejos y creérselo más.

Hace falta -dice- que los científicos, sobre todo los jóvenes, se den cuenta de que con estas capacidades se pueden hacer "grandes preguntas, cuestiones de alcance" para buscar luego soluciones.

Este doctorado en Ciencias Químicas por la Universidad Complutense de Madrid es el primer científico que ha regresado a España gracias al Programa de Retorno del Talento de la Fundación Ramón Areces, una ayuda que le permitirá investigar el cáncer de páncreas y el de hígado durante cinco años en un laboratorio de la Universidad Carlos III de Madrid.

Incorporado desde el 1 de diciembre, Del Río ha venido con parte de su equipo, tanto instrumental -entre los artilugios con los que ha viajado desde el Imperial College de Londres hay un potente microscopio- como de personal. Dos investigadores senior se han incorporado al proyecto con su propia financiación y dos doctorandos lo harán a cargo de la fundación.

El científico, quien llevaba un tiempo queriendo volver a España, se centrará en el estudio del adenocarcinoma pancreático ductal -más del 90 % de los tumores malignos del páncreas son de este tipo- y el carcinoma hepatocelular -la forma más común de cáncer de hígado-.

Estos son dos ejemplos de tumores sólidos en los que la resistencia a las quimioterapias convencionales y la baja respuesta a la inmunoterapia reducen el pronóstico de las expectativas de vida.

En concreto, tal y como relata a EFE Del Río, su investigación se fija en el microambiente tumoral, el cual regula cómo el tumor crece, se disemina y responde a quimioterapias e inmunoterapias.

Este microambiente que rodea a los tumores sólidos está formado mayoritariamente por dos tipos de células, los miofibroblastos y las células del sistema inmune.

Hasta ahora, el equipo de Del Río se había centrado en los primeros. En los miofibroblastos él y su grupo descubrieron dos receptores celulares cuya activación es capaz de reprogramar el microambiente tumoral de forma que impide el crecimiento de células cancerígenas y aumenta la efectividad de las terapias contra el cáncer.

Y ahora quiere ir un paso más allá. Desde hace unos años la inmunología se ha posicionado como un área emergente, que no se puede obviar en el campo de la oncología, afirma Del Río. Esta se centra en el estudio de las interacciones entre las células inmunes y el tumor y su impacto en la progresión tumoral.

Sin quitar el foco en los miofibroblastos, la investigación que Del Río hará desde la universidad madrileña se focalizará en las células T y en los macrófagos, células claves en el sistema inmune que combaten infecciones y cánceres: "Queremos estudiar cómo su mecánica podría ser usada para desarrollar posibles terapias basadas en inmunoterapia".

Para Del Río, la inmunología e inmunoterapia tendrían un papel fundamental en las futuras soluciones contra el cáncer; "ahí es donde hay mayor potencial, enseñando a nuestras propias células a identificar y destruir las células cancerosas".

Pero la respuesta no va a venir para todos los tumores al mismo tiempo, "va a tardar, va a ser algo progresivo". Y es que, advierte, "el cáncer son muchas enfermedades".

Un ejemplo que ilustra estas diferencias es cómo las llamadas terapias con células CAR-T, una de las inmunoterapias que se utilizan en la actualidad, han ofrecido buenos resultados en los cánceres de la sangre -con altísimas tasas de efectividad por ejemplo en leucemia-, pero no en los tumores sólidos.

Si bien admite las dificultades para avanzar en la supervivencia de pacientes con algunos cánceres, como el de páncreas, habla de que en los últimos años se ha abierto una nueva ventana gracias, entre otros, a los macrodatos, a la inteligencia artificial, a las técnicas de secuenciación masiva de ADN y de edición genética, y a tecnologías como la crio-microscopía electrónica.

"Cuando nosotros empezamos a investigar no había nada de esto y, aunque todavía no tenemos la solución, estamos más cerca que hace diez años. En este sentido mi mensaje tiene que ser esperanzador".

Resume el investigador: "A mí lo que me anima y me gusta es que se están viendo aproximaciones diferentes, se está pensando de manera no convencional" en la investigación del cáncer. EFE