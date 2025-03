Paulino de la Fuente: "Solo quiero devolver al Oviedo y su gente lo que me dan día a día"

Oviedo, 3 ene (EFE).- Paulino de la Fuente, extremo del Real Oviedo, estrenó el 2025 en la sala de prensa de El Requexón y aseguró que, en este 2025, solo quiere "devolver al Oviedo y a su gente" lo que le dan día a día.

"Hay muchas cosas que la gente no sabe. Cuando estás lesionado del pubis pasas por momentos jodidos, es una lesión que no te deja vivir bien. Hay días en los que no mejoras y ves que no avanzas nada, pero ahora me encuentro muy bien y con muchas ganas", aseguró el jugador cántabro del Real Oviedo, que debido a dicha dolencia estuvo más de dos meses fuera de los terrenos de juego en la primera vuelta.

Paulino de la Fuente solo ha disputado 247 minutos en la primera parte de la competición, repartidos en 11 partidos y solo como titular en el debut liguero ante el Deportivo; así que, este 2025 lo encara con muchas ganas porque quiere "hacerse un hueco y ser importante" en los planes del técnico Javi Calleja.

"El derbi asturiano es un partido muy especial, nunca me lo había imaginado así. Son partidos en los que se nota la ilusión de la ciudad entera y queremos regalarle la victoria a nuestra afición porque son los que más se lo merecen", explicó el centrocampista al ser preguntado por el derbi ante el Sporting del próximo sábado 11 de enero (Carlos Tartiere, 21:00 horas), primer partido de la segunda vuelta.

Aunque el Sporting ha conseguido dos victorias (ambas en El Molinón) y dos empates en los últimos cuatro derbis disputados, Paulino concluyó señalando que dicha estadística "no va a influir en lo que pase el sábado que viene en el Carlos Tartiere". EFE.

