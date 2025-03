Efemérides del 19 de diciembre

Madrid, 18 dic (EFE).- Efemérides para el jueves 19 de diciembre de 2024:

1154.- Enrique II es coronado rey de Inglaterra en la Abadía de Westminster.

1562.- La Batalla de Dreux se convierte en el primer choque de las Guerras de religión de Francia entre hugonotes (protestantes) y católicos.

1606.- Una flota integrada por tres navíos británicos parte de Londres hacia América del Norte, donde fundarán el primer asentamiento permanente de la Corona, Jamestown.

1863.- Se disputa el primer partido de fútbol de la historia en el barrio londinense de Mortlake, protagonizado por el Barnes y el Richmond.

1907.- La explosión de una mina de carbón Pensilvania (EEUU) causa la muerte de 239 mineros.

1912.- El capitán William H. Van Schaick es indultado de su condena por negligencia en el hundimiento del barco de vapor General Slocum, que provocó más de mil muertos en 1904.

1916.- Las tropas francesas hacen retroceder al ejército alemán en la batalla de Verdún, la más larga de la primera Guerra Mundial en el frente occidental.

1920.- El rey Constantino I de Grecia, de la Casa de Glücksburg, regresa al trono tras el fallecimiento de su hijo Alejandro I.

1932.- El servicio mundial de la cadena de noticias BBC inicia sus transmisiones para todo el Imperio británico.

1938.- Los investigadores Otto Hahn, Fritz Strassmann y Lise Meitner descubren la fisión nuclear, la liberación de energía a partir de un átomo de uranio inducido por neutrones.

1941.- Adolf Hitler asume, durante la Segunda Guerra Mundial, el mando supremo de las fuerzas armadas alemanas.

1950.- El general estadounidense Dwight D. Eisenhower es nombrado comandante supremo de las fuerzas de la OTAN.

1961.- Una avioneta que participaba en la campaña de auxilio a los damnificados por las inundaciones de Sevilla (España) se estrella sobre el público y causa 23 muertos.

- India se anexiona el enclave de Goa, que fue parte de Portugal durante casi 500 años .

1965.- Charles De Gaulle es reelegido presidente de Francia en los primeros comicios presidenciales por sufragio directo desde 1848.

1967.- El primer ministro australiano Harold Edward Holt es declarado oficialmente muerto, tras su desaparición dos días antes en la playa Cheviot (Victoria).

1971.- Se estrena en Nueva York (EEUU) ‘La naranja mecánica’ (A Clockwork Orange), una adaptación fílmica de la novela homónima de Anthony Burgess dirigida por Stanley Kubrick y una de las cintas más polémicas de la historia cinematográfica.

1974.- El MITS presenta el microordenador Altair 8800, pionero en el desarrollo de los computadores personales.

1984.- El Partido Nacionalista Vasco (PNV) le retira la confianza al lehendakari Carlos Garaikoetxea por discrepancias con el partido.

.- China y el Reino Unido firman oficialmente el acuerdo de devolución de Hong Kong al país asiático en 1997.

1985.- La estadounidense Mary Lund se convierte en la primera mujer en recibir un corazón artificial, un modelo desarrollado por el doctor Robert Jarvik.

1986.- El Tribunal Constitucional español desestima la cuestión de inconstitucionalidad sobre la ley de expropiación de Rumasa.

.- Se estrena en Estados Unidos ‘Platoon’, película bélica estadounidense de Oliver Stone, la primera que dirigía sobre la Guerra de Vietnam.

1989.- El primer ministro de Jordania, Mudar Badram, deroga la ley marcial, establecida en 1967 tras el estado de excepción.

1995.- El Gobierno de Estados Unidos restaura el reconocimiento federal a la tribu indígena de Potawatomi.

1996.- Los periodistas Luis María Ansón y Juan Luis Cebrián son elegidos académicos de la Real Academia Española (RAE).

1997.- Se estrena en Estados Unidos ‘Titanic’, la epopeya romántica dirigida por James Cameron y protagonizada por Leonardo DiCaprio y Kate Winslet, una de las películas más taquilleras de la historia del cine.

1998.- La Cámara de Representantes de EEUU inicia un proceso de destitución del presidente Bill Clinton por perjurio y obstrucción a la Justicia en el "caso Mónica Lewinsky".

2001.- ‘El señor de los anillos: La comunidad del anillo’ (The Lord of the Rings: The Fellowship of the Ring), la primera entrega de la trilogía de aventuras de Tolkien, se estrena en Estados Unidos.

2002.- La partitura original de la Novena Sinfonía de Beethoven es declarada patrimonio Cultural de la Humanidad por la UNESCO.

2013.- El jefe del Estado ruso Vladimir Putin libera de la prisión a Mijaíl Jodorkovski, fundador de la expropiada petrolera Yukos.

2016.- Un ataque terrorista con un camión provoca doce muertos y decenas de heridos en Berlín (Alemania).

2017.- El Gobierno español acuerda con los interlocutores sociales incrementar el salario mínimo hasta los 850 euros en 2020.

2018.- EEUU inicia el repliegue de sus tropas de Siria.

2023.- Los ministros de Energía de la UE acuerda un tope al gas de 180 euros el megavatio-hora en los contratos indexados al TTF de Ámsterdam.

2023.- La Asamblea Nacional francesa aprueba la ley de inmigración con apoyo de la ultraderecha.

NACIMIENTOS

1683.- Felipe V, primer rey español de la casa de Borbón.

1796.- Manuel Bretón de los Herreros, dramaturgo español.

1886.- Angel Herrera Oria, periodista y cardenal español.

1901.- Rudolf Hell, investigador alemán, inventó el Fax y el escáner.

1906.- Leónidas Brezhnev, dirigente soviético.

1910.- Jean Genet, escritor francés.

1915.- Edith Piaf, cantante francesa.

1918.- Henry Roeland Byrd, Professor Longhair, cantante y pianista de blues estadounidense.

1924.- Michel Tournier, escritor francés.

1940.- Philip David, "Phil" Ochs, cantante estadounidense de música folk.

1944.- Alvin Lee, guitarrista y cantante británico, miembro de Ten Years After.

1963.- Cristina Marcos, actriz española.

1964.- Arvidas Sabonis, jugador de baloncesto lituano.

1977.- Jorge Garbajosa, baloncestista español.

1987.- Karim Benzema, futbolista francés.

1988.- Alexis Sánchez, futbolista chileno.

1992.- Iker Muniain, futbolista español.

1998.- King Princess (Mikaela Straus), cantante, compositora e instrumentista estadounidense.

DEFUNCIONES

1851.- Joseph Mallord Turner, pintor romántico inglés.

1986.- José Antonio Maravall, historiador español.

1993.- Michael Clarke, músico estadounidense, bateria de la banda de folk rock The Byrds.

1996.- Marcello Mastroiani, actor italiano.

1998.- Antonio Ordóñez, torero, empresario y ganadero español.

2000.- Carlos Cano, cantautor español.

2003.- Hope Lange, actriz estadounidense.

2005.- Julio Iglesias Puga, ginecólogo español, padre del cantante Julio Iglesias.

2007.- Willy Sommerfeld, pianista alemán de cine mudo.

2011.- Héctor Núñez Bello, futbolista y entrenador de fútbol uruguayo.

2015.- Kurt Masur, director de orquesta alemán.

2018.- Joana Biarnés, fotoperiodista española.

2019.- Miguel Ángel García Juez, periodista español.

2016.- Fidel Uriarte, futbolista español.

2021.- Carlos Marín, cantante lírico español, miembro del grupo Il Divo. EFE