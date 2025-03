Moreno defiende la "obligación" del PP de una relación institucional razonable con Junts

Santander, 13 dic (EFE).- El presidente andaluz, Juanma Moreno, ha manifestado este viernes que es "obligación" del PP tener relaciones institucionales "razonables" con todos los partidos democráticos, entre ellos Junts, aunque ello no signifique estar de acuerdo con sus posiciones.

Preguntado sobre unas declaraciones de esta mañana relativas a la relación entre el PP y Junts, Moreno ha precisado, como opinión personal, que su partido tiene "la obligación" de mantener relaciones institucionales "razonables" con todas las fuerzas políticas democráticas, pero esa relación "no significa que estemos de acuerdo con ellos -ha dicho-".

"Relación institucional es que podamos escuchar e incluso podamos hablar. Ahora, es evidente que Junts está, como he dicho yo en esa misma declaración, en una ribera del río y nosotros en otra ribera del río", ha señalado Moreno en el encuentro con los medios tras participar en la Conferencia de Presidentes.

Ha indicado que, aunque Junts proceda de un partido político como era Convergencia, que tiene elementos coincidentes con el PP en políticas económicas, de empresas, políticas liberales, "es verdad" que "quiere la ruptura de España y nosotros somos radicalmente opuestos a eso".

No obstante, se ha preguntado si eso significa "que no podamos ni saludarnos ni hablar con ellos", y ha respondido: "No. Nosotros podemos hablar con Junts, podemos hablar con Esquerra, podemos hablar con PNV. No es que podemos es que debemos. Debemos hablar para conocer, para entender qué es lo que ellos proponen".

En una entrevista esta mañana en TVE, y respecto a cuál debe ser la relación del PP con Junts, Moreno señaló que resulta "difícil" tener una buena relación fluida con esta formación que procede de la extinta Convergència i Unió, que tiene una visión de economía liberal pero que está en una orilla contrapuesta al PP en cuanto al modelo de Estado y la vertebración territorial.

En su opinión, es un camino "complejo" pero que tiene que avanzarlo el PP, de forma que se deben tener la mejores relaciones posibles con todas las formaciones políticas democráticas, entre ellas Junts, que es una fuerza política democrática "que defiende, bajo mi punto de vista, un objetivo, una quimera y un disparate, como es un proceso de separación de España", algo sobre lo que no está de acuerdo "pero es democrático". EFE