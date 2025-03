Puente evita pronunciarse si Ábalos "miente" ante el Supremo porque no oyó su declaración

Madrid, 12 dic (EFE).- El ministro de Transportes, Óscar Puente, ha evitado pronunciarse este jueves sobre la declaración del exministro José Luis Ábalos ante el Tribunal Supremo porque, ha insistido, no la ha visto y no puede saber "si miente o no miente".

En declaraciones a los medios, antes de participar en la presentación del libro "Bulos, manual de combate" del secretario general de Facua, Rubén Sánchez, ha zanjado: "no he visto la declaración y no voy a pronunciarme sobre algo que no que no conozco".

El exministro de Transportes José Luis Ábalos ha negado este jueves ante el juez Leopoldo Puente del Supremo haber cobrado comisiones ilegales por parte del empresario Víctor de Aldama a cambio de favores políticos o contratos públicos durante su etapa en el ministerio.

Puente ha matizado que simplemente ha oído la afirmación a los medios que hizo Ábalos antes de su declaración en el Supremo en la que negó que hubiese cobrado alguna comisión mientras era ministro.

En este sentido, ha aclarado el ministro que en base a eso no puede expresar "una opinión muy bien".

"Es que si no se lo que ha dicho, no puedo saber si miente o no miente. Primero tendría que verlo y después podría opinar", ha reiterado ante las preguntas de los periodistas.

Además, Puente ha adelantado que su ministerio, previsiblemente, tendrá lista mañana la auditoría interna que ha encargado para conocer el estado de los 37 posibles casos de corrupción que Aldama declaró la semana pasada ante el Supremo y que apuntaban al cobro de comisiones a constructoras y empresas.

"El estudio está terminado, están simplemente -los técnicos del ministerio- poniendo algunos aspectos de los informes en forma y mañana seguramente lo tendremos ya listo", ha explicado.EFE