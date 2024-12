Un duelo por todo lo bajo

Córdoba/Santa Cruz de Tenerife, 7 dic (EFE).- El Córdoba afronta este domingo en El Arcángel un duelo importante por la permanencia al recibir en su feudo al Tenerife, actualmente en penúltima posición de la tabla con seis puntos menos que los andaluces pero también con un partido menos, por lo que ambos están obligados a vencer para dejar atrás malas sensaciones.

El conjunto cordobés encadena seis encuentros consecutivos sin conocer la victoria, tras haber empatado sus dos últimos partidos como local, ante el CD Castellón (2-2) y el Real Zaragoza (2-2), y caer lejos de El Arcángel en la primera eliminatoria de la Copa del Rey ante Olot en los penaltis y en LaLiga frente al Cádiz (2-0), Almería (4-0) y Sporting de Gijón (2-0).

Las necesidades blanquiverdes son cada vez más urgentes, ya que su último triunfo se remonta a finales del pasado octubre, y esa mala dinámica ha llevado al equipo a ocupar una de las posiciones de descenso a Primera RFEF, aunque encontrándose a tan solo un punto de alcanzar los puesto de salvación.

Las sensaciones no han sido positivas para los de Iván Ania, que siguen sin reaccionar fuera de casa, donde no conocen aún la victoria, mientras que en El Arcángel aún no han caído derrotados, mostrando así dos caras totalmente distintas del mismo equipo.

Para este partido ante el Tenerife, el técnico asturiano no podrá contar con los canteranos Mati Barboza ni Álex López, mientras que Lapeña se mantendrá como duda hasta el último minuto, recuperando así de manera definitiva a Carlos Isaac en el lateral diestro.

El CD Tenerife llega con escaso margen de error, para medirse a un teórico rival directo por la permanencia en LaLiga Hypermotion, ya que también está en zona de descenso, y que le aventaja en seis puntos, aunque con un partido más que los blanquiazules.

El equipo entrenado por Pepe Mel no debería acusar demasiado el esfuerzo del pasado miércoles en la Copa del Rey ante el Zamora, frente al que se clasificó por penaltis, ya que reservó a muchos de los teóricos titulares, quienes ni siquiera viajaron para ese partido.

Mel no podrá contar con el lateral derecho francés Jeremy Mellot, expulsado en el anterior partido en casa ante el Elche (1-1), y tendrá que decidir entre dar continuidad en la portería a Tomeu Nadal, tras su error que costó el gol del empate ilicitano, o devolver a la meta a Salvi Carrasco, decisivo en el partido de Zamora para el pase a la siguiente ronda de Copa.

El Tenerife, además de intentar solucionar sus malos números como visitante, con dos empates y ninguna victoria -solo mejora precisamente al Córdoba-, también tendrá que luchar contra la estadística histórica de sus visitas a esta ciudad, donde nunca ha ganado en competición liguera, con un balance de ocho empates y diecisiete derrotas.

Además, será un partido especial para Yussi Diarra, exjugador del conjunto blanquiverde, equipo con el que ascendió a Segunda División, para posteriormente fichar el pasado verano por el equipo tinerfeño.

Alineaciones probables:

Córdoba: Carlos Marín; Albarrán, Lapeña, Martínez, Calderón; Isma Ruiz, Théo Zidane; Carracedo, Jacobo, Adilson; y Antonio Casas.

Tenerife: Salvi Carrasco; David Rodríguez, Sergio González, José León, Adrián Guerrero; Diarra, Aarón; Luismi Cruz, Maikel Mesa, Waldo Rubio; y Ángel.

Árbitro: Sánchez López (Comité Murciano).

Estadio: El Arcángel.

Hora: 21.00. EFE

