Lo nuevo en música:Rosario se celebra, Dua Lipa en vivo y Mariah Carey reinicia la Navidad

Madrid, 5 dic (EFE).- Salvo por excepciones como Rosario, la música española parece haberse tomado de puente la semana de la fiesta de la Constitución y cederle el protagonismo a novedades internacionales como el primer álbum en vivo de Dua Lipa o la reedición del disco que convirtió a Mariah Carey en reina de las Navidades.

Aunque siempre será la pequeña del clan Flores, con su nuevo álbum reivindica sus ya 30 años de carrera. Para ello ha reunido a grandes figuras de la música hispana como Alejandro Sanz, Sebastián Yatra o Carlos Vives para versionar éxitos como 'De ley', 'No dudaría', 'Mi gato' o 'Cómo quieres que te quiera'.

Disfrutando aún las mieles del éxito de su último trabajo largo, 'Cowboys de la A3' (2023), coronado por los Premios de la Academia de la Música de España como el álbum del año, el grupo de rock fundado en Murcia publica un disco de duración media con cortes como el sencillo que le da título.

Como su reciente canción navideña, el gallego ha querido deparar a sus seguidores esta sorpresa "no planeada", un disco en directo fruto tanto del último concierto que ofreció en el Wizink Center de Madrid en una "noche irrepetible" con la compañía de amigos como Zahara o Santi Balmes, así como en la sala Razzmatazz de Barcelona dentro de su última gira.

Con solo un álbum en el mercado, 'Deshielo' (2020), la cantautora murciana Carmen Molina recupera su alias artístico de Carmesí en este EP en el que vuelve a hacer gala de su honestidad lírica y su voz llena de nostalgia.

Más de 30 años después de su último disco de estudio con temas inéditos llega este trabajo autoeditado en el que el grupo liderado por Pablo Carbonell y responsable de canciones como 'Mi agüita amarilla' vuelve a servir "ironía, disrupción y sátira musical" entre géneros como la rumba, la psicodelia o el surf rock.

El de Hermosilla, uno de los artistas responsables del nuevo auge global de la música mexicana, lanza su segundo trabajo de este año, tras publicar en mayo 'Boca Chueca Vol.1'. Ofrece en este caso, como muestra, esa mesa llena de invitados de su portada, un álbum plagado de colaboraciones.

Otra mexicana, una de las artistas más reputadas del ámbito latino por su exploración contemporánea en las raíces, regresa a la actualidad tras su premiado 'De todas las flores' (2022) con un directo desde uno de los recintos más emblemáticos de Nueva York para reinterpretar buena parte de sus éxitos, con la participación de figuras como David Byrne, Jorge Drexler y Omara Portuondo.

La británica se confirma como una de las divas del momento con su primer directo desde uno de los grandes templos musicales de Londres junto a la Heritage Orchestra de 53 músicos dirigida por Ben Foster, un coro de 14 músicos y su propia banda para reinterpretar su tercer disco de estudio, 'Radical Optimism' (2024), y grandes éxitos previos.

Debut en solitario de una de las integrantes más emblemáticas de la banda gigante del K-Pop Blackpink, con temas que se han convertido en virales en redes sociales en las últimas semanas como 'APT.' junto a Bruno Mars.

A la espera de un nuevo disco de estudio que nunca llega, la diva estadounidense parece demasiado cómoda como reina de las Navidades, de ahí el relanzamiento especial con el que empezó todo, el que incluyó por primera vez el ubicuo 'All I Want For Christmas Is You' con material nuevo, como la versión en vivo de ese éxito masivo que grabó en la catedral de Sant John The Divine de Nueva York.

La veterana banda británica que se hiciera célebre por su rock progresivo con influjo claramente folk (ahí sigue prendido a la flauta su líder, Ian Anderon) edita esta remezcla del álbum navideño que lanzaron hace más de 20 años.

Tercer disco de estudio de este intérprete y compositor estadounidense de r&b y pop, cinco años después del anterior, que se ha tomado como un nuevo debut pero desde la experiencia y una óptima más minimalista e íntima, con temas como 'Heatstroke'.

Primera parte de este curioso proyecto con canciones compuestas por colegas sobre los que quiere arrojar luz. Por un lado, recogerá interpretaciones originales de otros autores como en aquellas viejas compilaciones en cassette que se regalaban entre amigos; por otro, incluirá temas ajenos cantados por ella misma.

La vocalista de Chvrches, la conocida banda británica de 'synth-pop', lanza su primer disco de estudio en solitario, una idea que llevaba años rondándole la cabeza, para mostrar un estilo personal más pop que, según los críticos, entronca perfectamente con este momento de hegemonía de Taylor Swift y Charlie XCX.

Grabado en el mítico estudio Abbey Road de Londres, el mismo en el que los "Fab Four" registraron el no menos icónico disco al que ahora homenajea la cantautora estadounidense desde su óptica de estrella del folk y el country. EFE