Podemos e IU buscan de nuevo a contrarreloj una candidatura conjunta para las andaluzas

Manuel Moguer

Sevilla, 31 mar (EFE).- IU y Podemos buscan, otra vez contrarreloj como ya ocurriera en 2022, una candidatura conjunta junto con Sumar para las elecciones autonómicas andaluzas del 17 de mayo que reduzca a dos las papeletas de la izquierda a la izquierda del PSOE.

El reto es, reconocen desde ambas formaciones, complicado porque el tiempo corre y las coaliciones deben estar inscritas antes del 3 de abril, es decir, el Viernes Santo, lo que reduce a cuatro los días para negociar y limar las asperezas que pudiera haber.

Podemos dio este lunes lo que parece un paso adelante, ya que su secretario de Organización, Pablo Fernández, aseguró que su formación asume, como marco para un acuerdo con Izquierda Unida para los comicios andaluces, a la agrupación Por Andalucía, que encabeza Antonio Maíllo, coordinador federal de IU.

La situación recuerda mucho a la de 2022 cuando, antes de las elecciones andaluzas que llevaron a Juanma Moreno a la mayoría absoluta, IU y Podemos apuraron hasta el límite la firma de un acuerdo para ir juntos en la coalición Por Andalucía, que obtuvo cinco diputados.

Tanto apuraron, que los de Podemos llegaron tarde a la inscripción de Por Andalucía, cuestión que se solucionó integrando a los morados después en las listas electorales como independientes. La entonces candidata a la Presidencia de la Junta, Inma Nieto, pidió incluso perdón en el inicio de la campaña.

En los comicios de 2022, Adelante Andalucía, formación que creó Teresa Rodríguez tras desvincularse de Podemos y que en esta legislatura tiene dos diputados, se presentará por separado liderada por José Ignacio García, algo que se repetirá en 2026.

Fuentes de Por Andalucía, la coalición en la que Podemos volvería a estar de cuajar este proceso de unidad, señalan a EFE que no quieren repetir "los errores de hace cuatro años", en referencia a esas negociaciones hasta el último minuto.

Más claro aún ha sido Antonio Maíllo en numerosas ocasiones cuando se le ha planteado la cuestión de la unidad con Podemos: "Por Andalucía es un tren en marcha y no va a parar por Podemos; si quieren subirse, que se suban".

De momento, no se ha hecho público ningún tipo de negociación entre Por Andalucía y Podemos.

Desde Por Andalucía se muestran incómodos con esta cuestión y subrayan que no quieren hacer de la incorporación de Podemos a la coalición un "debate público", sino centrar estos días en la precampaña y en hacer propuestas a la ciudadanía.

En Podemos Andalucía defienden que ellos no tienen "líneas rojas" para sumarse al proyecto de Por Andalucía y que cuestiones como el lugar de la lista que ocupe su líder, Juan Antonio Delgado, será parte de la negociación, si la hay.

"Hemos hecho un posicionamiento público y ahora corresponde a IU y Por Andalucía decir si se quieren sentar. Somos optimistas de que los compañeros digan que sí", señalan a EFE fuentes de Podemos.

De haber acuerdo, añaden, deberá someterse al voto de la militancia. En el caso de Podemos, a los inscritos, porque "la idea es que tenga el mayor respaldo posible", añaden.

Los morados no creen que hayan propuesto sumarse al proyecto de Por Andalucía tarde puesto que "cuando Delgado salió elegido como candidato de Podemos ya habló de una opción de unidad".

"Nuestra apuesta por la unidad es muy sincera porque lo que nos preocupa son los intereses de la sociedad", añaden.

Fuentes que han tenido cargos de responsabilidad en Por Andalucía critican el que Podemos "abra este debate a solo cuatro días" del límite para registrar las coaliciones, algo que funcionó en 2022, pero que hoy no tiene por qué salir adelante: "Por Andalucía hace cuatro años era nueva y Podemos no estaba tan devaluado como ahora", señalan.

"Cuando ya tienes una edad y has ligado mucho y vuelves a salir pero no te das cuenta de que tienes otra edad, otra cara y otro cuerpo te ves en situaciones de vergüenza ajena en la discoteca, de ridículo", señala una persona que ha estado los últimos años dentro de la coalición de izquierdas en alusión a que los morados. Cree que no aceptan que su situación ha cambiado en el mapa político.

En esta parte de la izquierda recuerdan también cómo el año pasado se lanzó un 'manifiesto por la unidad' que no firmaron ni Juan Antonio Delgado ni Alejandra Durán, ambos de Podemos, pero sí José Manuel Gómez Jurado, que fue diputado de Podemos y abandonó el Parlamento andaluz por discrepancias con la dirección de los morados.

Con estas cartas sobre la mesa, Podemos y Por Andalucía tienen cuatro días para llegar a un acuerdo sobre una posible confluencia, registrarla a tiempo y evitar la experiencia de 2022. En eso sí coinciden las partes. EFE