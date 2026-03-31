El precio de la vivienda sube un 14,3 % en el primer trimestre y roza los 2.000 euros/m2

Madrid, 31 mar (EFE).- El precio de la vivienda creció en el primer trimestre del año un 14,3 % en tasa interanual (aunque en términos reales, descontando el efecto de la inflación lo hizo un 11,8 %) hasta los 1.987 euros/m2 , según las tasaciones realizadas por la empresa de valoración inmobiliaria Tinsa by Accumin.

Con respecto al trimestre anterior, el precio de la vivienda (nueva y usada) creció un 3,2 % en tasa trimestral con incrementos generalizados, especialmente en torno a los polos de empleo y focos turísticos.

Desde los máximos que registró en 2007 coincidiendo con la burbuja inmobiliaria, el precio está un 4,5 % por debajo, mientras que se ha encarecido un 68 % desde el mínimo que registró tras su pinchazo, en el verano de 2015.

Descontando el efecto de la inflación (en términos reales), el valor se ha incrementado un 32 % desde el mínimo de 2015 y se mantiene un 34 % por debajo de los máximos de 2007.

Por comunidades, los mayores crecimientos se registraron en la Comunidad de Madrid (19,2 %); Comunidad Valenciana (19,1 %); Castilla-La Mancha (18,8 %); Canarias (17,8 %); Cantabria (16,2 %); Murcia (16 %) e Islas Baleares (15,5 %).

En términos nominales, exceden los niveles máximos alcanzados en 2007 Islas Baleares, Comunidad de Madrid, Melilla y, como novedad este trimestre, Canarias. Sin embargo, si se descuenta el efecto de la inflación (en términos reales) tan solo Baleares está a punto de rebasar este máximo, situándose a -0,1 %.

Por provincias, los crecimientos más intensos se localizan en Toledo (23,2 %); Albacete (19,6 %); Madrid (19,2 %); Santa Cruz de Tenerife (19 %); Alicante (18,3 %) y Castellón (18 %). Zamora es la única con caídas, del 3,8 %.

Con ello, 7 provincias superan los máximos históricos en términos nominales, aunque excluyendo la inflación, todas se sitúan por debajo, a excepción de Baleares, que recupera su valor máximo desde 2007 (-0,1 %).

Por capitales, hasta 30 de ellas superan el 10 % interanual siendo las más caras San Sebastián (4.975 euros/m2), Madrid (4.600 euros/m2) y Barcelona (4.417 euros/m2).

Con ello, la tasa de esfuerzo para acceder a una vivienda se mantiene "en niveles razonables", con un 33,9 %. Sin embargo, en Baleares se eleva al 54 % y en Madrid al 49 %.

Según apunta Tinsa, la demanda de vivienda se mantiene en niveles robustos pese a la caída interanual de las compraventas en enero y mantiene una tendencia hacia una estabilización de las transacciones.

No obstante, el conflicto de Oriente Medio introduce un factor de incertidumbre para los próximos meses ante la posible afectación en la tasa de inflación y en los tipos de interés, la pérdida de poder adquisitivo y el mayor coste hipotecario.

En este sentido, Tinsa indica que la inestabilidad geopolítica podría alimentar un nuevo encarecimiento de la vivienda de obra nueva y acentuar las dificultades de acceso a la vivienda para la población general. EFE