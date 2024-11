Miguel Ángel Gómez: “Hay puntos mejorables, pero no se nos puede ir la cabeza”

Elda (Alicante), 29 nov (EFE).- El nuevo director general deportivo del Eldense, Miguel Ángel Gómez, aseguró este viernes tras su toma de posesión que hay cosas que se pueden mejorar en el club, pero que no pueden "perder la cabeza".

“Llevo 25 años trabajando en el fútbol profesional y esta Segunda división es la más dura con diferencia que he visto. Hay puntos en el equipo mejorables, pero no se nos puede ir la cabeza”, señaló en una rueda de prensa.

Gómez explicó que existía "un preacuerdo a falta de unos flecos" y que aunque se ha retrasado su llegada ya se había puesto a trabajar para el club, con un equipo que incluye a Jesús Sánchez y Carlos Sánchez.

Para el dirigente azulgrana “el responsable de esté en el Eldense es el presidente Pascual Pérez". "Me ganó a la primera. He visto humildad, compromiso y valores. Todo eso hizo que no me lo pensara mucho para aceptar la propuesta”, afirmó

Gómez, tras conocer al entrenador Dani Ponz, afirmó que “las decisiones van a ser consensuadas, eso lo tenemos claro todos”.

El nuevo director general deportivo del Eldense considera que "que el equipo esté fuera del descenso en una categoría tan difícil es un éxito tremendo”.

"La afición ha apoyado siempre y esa es la clave, que todos rememos en la misma dirección porque de aquí a final de temporada habrá momentos malos”, apuntó. EFE

