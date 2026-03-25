Al Amim sigue los pasos de Barzic y renuncia a selección de Catar por la Cultural Leonesa

León, 25 mar (EFE).- El lateral catarí de la Cultural Leonesa Homam Al Amim ha decidido renunciar a la convocatoria de su selección para el amistoso que disputarán ante Irlanda, anteponiendo los compromisos de su equipo, el domingo frente al Andorra y el miércoles visitando al Huesca, dos citas quizá cruciales en el objetivo de pelear la permanencia en LaLiga Hypermotion ante rivales directos.

Al Amim, que debería haberse incorporado hoy a las sesiones con su selección, sigue los pasos que también dio el central internacional sub-21 croata, Matía Barzic, que renunció a la convocatoria del conjunto balcánico para el encuentro de clasificación para el europeo de la categoría ante Turquía.

El jugador de 28 años, mundialista con Catar en la edición en la que fue el conjunto anfitrión en 2022, que llegó cedido al cuadro culturalista en el mercado invernal por Al-Duhail SC, fue titular por primera vez en el último encuentro de liga ante el Castellón (1-1), siendo protagonista en varias de las acciones más peligrosas de su equipo aunque con escaso acierto en el remate.

El hecho de que la Academia Aspire de Catar sea el accionista mayoritario, con más de 99 %, de la Cultural Leonesa, han allanado la decisión del jugador para renunciar a esta convocatoria del seleccionador español Julen Lopetegui que hace unas semanas visitó al equipo que ya dirigía Rubén de la Barrera.EFE

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