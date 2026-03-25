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Olóndriz defiende su independencia para presidir la AIReF: "No tengo aspiración política"

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Madrid, 25 mar (EFE).- La candidata propuesta por el Gobierno para presidir la Autoridad Independiente de Responsabilidad Fiscal (AIReF), la actual secretaria general de Financiación Autonómica y Local, Inés Olóndriz, ha defendido este miércoles que cuenta con independencia para dirigir la institución.

"Nunca he militado en ningún partido político y no he tenido ni tengo ninguna aspiración política", ha defendido Olóndriz en su comparecencia en la Comisión de Hacienda del Congreso, que este miércoles decidirá si avala su candidatura, un paso previo a su nombramiento por el Consejo de Ministros.

Su candidatura despertó críticas por elegir a un alto cargo del Gobierno para presidir una institución independiente, a lo que Olóndriz ha señalado que en su vida profesional se ha "esforzado para trasladar criterios técnicos bien fundamentados" a sus superiores", sin que, por ser directiva pública, comparta "funciones políticas".

A esto ha añadido que, cuando la AIReF tenga que evaluar medidas en las que ha participado desde Hacienda, como la condonación de la deuda o la reforma de la financiación autonómica, hará como hasta ahora: "Sentarse con los equipos técnicos, valorar otra vez todas las opciones" y consensuar la opinión de la institución con un equipo "altamente cualificado".

La AIReF es una institución "reconocida dentro y fuera de España", ha subrayado, y ha defendido su independencia para decir "lo que tenga que decir", aunque sea "incómodo". "La AIReF no está sometida ni puede estar sometida a ningún Gobierno", y por eso defenderá que cuente con recursos estables, seguridad normativa y libertad de actuación.

Olóndriz ha avanzado que presentará un plan estratégico con sus propuestas para la presidencia, que incluirá la modificación de la ley orgánica de la AIReF para reforzar su función de análisis presupuestario, intensificar el diálogo con el Gobierno para mejorar el encaje de los marcos europeo y nacional o fortalecer las capacidades técnicas y metodológicas para incorporar el análisis de retos climáticos y energéticos.

En el ámbito de la evaluación, propone incorporarla como función permanente en la ley de la AIReF, reforzar la calidad metodológica, mejorar el seguimiento de las recomendaciones, intensificar el diálogo con las administraciones para identificar las áreas prioritarias de análisis y fijar objetivos claros.

La candidata ha puesto en valor que ha dedicado 35 años de su vida profesional a las finanzas, tanto desde el ámbito público -primero en el Ayuntamiento de Barcelona y después en el Ministerio de Hacienda- como privado, en una agencia internacional de calificación crediticia, lo que le da "una perspectiva única".

Así, ha solicitado el aval del Congreso a su candidatura "con plena conciencia de la responsabilidad que implica dirigir una institución clave para la sostenibilidad fiscal y la credibilidad de las cuentas públicas".

Si la Comisión de Hacienda del Congreso avala su candidatura por mayoría absoluta, el Consejo de Ministros podrá nombrarla presidenta de la AIReF; pero si no lo hace, tendrá que comparecer ante la Comisión de Hacienda del Senado, donde parece improbable que logre la mayoría simple necesaria dada la mayoría absoluta del PP en la Cámara Alta.

De lograr su nombramiento, sería la tercer presidenta de la AIReF, tras José Luis Escrivá -actual gobernador del Banco de España- y Cristina Herrero, que abandonó el cargo a principios de mes.

Actualmente, la presidencia de la AIReF la ocupa en funciones el director de la división de Análisis Presupuestario de la AIReF, Ignacio Fernández-Huertas. EFE

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