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Los transportistas exigirán al Gobierno medidas urgentes por la subida de los carburantes

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Madrid, 25 mar (EFE).- El presidente de la Confederación Española de Transporte de Mercancías (CETM) de La Rioja y del Comité Nacional del Transporte por Carretera (CNTC), Javier Arnedo, trasladará "en las próximas horas" al Gobierno una serie de propuestas para paliar las consecuencias de la subida de los precios de los carburantes.

Entre ellas, el máximo representante del transporte español por carretera propondrá elevar la ayuda a los transportistas de 20 a 25 céntimos por litro de combustible, así como dar ayudas directas de 1.500 euros por vehículo o la indexación del combustible del 30 al 40 % en la escala de costes del transporte, dice la CNTC en una nota.

Estas y otras medidas se han consensuado por unanimidad en una reunión mantenida hoy por el pleno del CNTC y van encaminadas a paliar los efectos que el incremento del precio del combustible ha tenido en el sector tras el estallido de la guerra en Irán, hace 3 semanas, con el fin de asegurar la continuidad de la cadena de suministro.

El también presidente de la Confederación Española de Organizaciones Empresariales de Transporte por Carretera (Conetrans) tiene previsto reunirse, en su calidad de máximo representante del sector, con representantes de los Ministerios de Transportes, Hacienda y Economía, a los que exigirá soluciones "reales y urgentes" para paliar los actuales problemas del transporte.

Según el CNTC, si no se ponen en marcha las citadas medidas con la máxima urgencia la cadena de suministro se podría ver comprometida "en las próximas semanas".

El Comité Nacional del Transporte por Carretera agrupa a las distintas asociaciones y patronales de transportistas, de entre las que la Confederación Española de Transportes de Mercancías (CETM) ostenta la mayoría de la representatividad con un 55,2 %. EFE

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