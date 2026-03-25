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Reciben el alta las tres alumnas de Talavera que permanecían ingresadas por salmonelosis

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Talavera de la Reina (Toledo), 25 mar (EFE).- Las tres alumnas del colegio Compañía de María de Talavera de la Reina (Toledo) que permanecían ingresadas tras resultar afectadas por un brote de salmonelosis han recibido ya el alta hospitalaria.

La Consejería de Sanidad de Castilla-La Mancha ha confirmado a EFE que las tres estudiantes, las últimas que permanecían ingresadas en el Hospital General Universitario Nuestra Señora del Prado de Talavera, han evolucionado favorablemente hasta poder regresar a sus domicilios.

En total, 47 alumnas del colegio Compañía de María de Talavera se contagiaron de salmonelosis tras la comida del pasado 17 de marzo y 14 tuvieron que ser ingresadas, una de ellas en la UCI del Hospital General Universitario de Toledo.

Esta última ha sido trasladada a planta en el hospital talaverano en la mañana de este miércoles, y ya ha recibido el alta, al igual que el resto de sus compañeras.

El consejero de Sanidad, Jesús Fernández Sanz, ha recalcado que el brote de salmonelosis se ha achacado a que haya comido "algo en mal estado", por lo que se han enviado muestras del menú al Centro Nacional de Microbiología de Majadahonda (Madrid) para realizar la trazabilidad y poder encontrar el origen de la intoxicación.

Así lo ha apuntado en una rueda de prensa en la mañana de este miércoles, donde ha subrayado que "los resultados todavía no se conocen" y que se prevé que tarden "algo más de una semana".

Por su parte, fuentes del colegio Compañía de María han detallado a EFE que el centro está recuperando la “normalidad” con el regreso de alrededor de 30 alumnas a las clases y ha agradecido el trabajo de las autoridades sanitarias. EFE

agd/daa/jlp

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