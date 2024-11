Page destaca la "enorme valía" de Lobato y dice que se "quema capital político a destajo"

Toledo, 28 nov (EFE).- El presidente de Castilla-La Mancha y secretario general de los socialistas en la comunidad autónoma, Emiliano García-Page, ha destacado la "enorme valía" del ya ex secretario general del PSOE-M, Juan Lobato, y ha lamentado que la política nacional, desde hace unos años, "quema capital político a destajo".

En declaraciones a los medios de comunicación en Escalona (Toledo), donde ha inaugurado una escuela infantil, ha comentado la dimisión de Lobato como secretario general del PSOE-M, después de la controversia por registrar ante notario una conversación privada con un cargo de Moncloa, Pilar Sánchez Acera, relacionada con el caso del novio de Isabel Díaz Ayuso.

García-Page, que ha afirmado que desconoce los detalles de lo que ha ocurrido ya que solo sabe lo que ha aparecido en los medios de comunicación y que, por ello, prefiere opinar con prudencia, sí ha reiterado que Lobato es una persona "de enorme valía" y se ha mostrado convencido de que "la política, tarde o temprano, no puede prescindir de gente así".

También ha reflexionado que, en los últimos años, la política nacional que se desarrolla "de la M-30 para dentro" ha entrado en "un estado de neurosis desde hace años y quema capital político a destajo", lo que a su entender "en términos generacionales y para la clase política es un problema".

"Hay mucha gente que en un momento determinado tiene que ser útil para la política", ha asegurado García-Page, que ha declinado entrar a valorar decisiones orgánicas del partido y opinar "sobre las cuestiones de carácter de fondo, ideológicas", por lo que ha sostenido: "No entro en guerras internas ni en conspiraciones, no lo he hecho nunca, ni pretendo hacerlo".

Asimismo, también ha valorado la "trayectoria impecable, limpia" del presidente de la Diputación de Badajoz y secretario regional del PSOE, Miguel Ángel Gallardo, imputado junto con David Sánchez, hermano del presidente del Gobierno por presuntos delitos de tráfico de influencias, malversación y prevaricación.

"Es demasiado doloroso todo lo que pasa cuando realmente gente de valía se ve en esta situación", ha reconocido García-Page, que ha señalado asimismo que tampoco conoce los detalles de este asunto, si bien se ha mostrado convencido de que "este pleito acabará muy esclarecido" y ha confiado en que "el resultado del pleito sea a la altura de la trayectoria de la gente" a la que conoce, en alusión a Gallardo.

En cualquier caso, ha mostrado su deseo de que "nunca pueda ser condenado nadie que sea inocente".

García-Page ha realizado estas declaraciones el día previo al inicio del 41 Congreso Federal del PSOE, que se celebra desde este viernes en Sevilla, un cónclave al que se ha presentado una ponencia que, aunque "tiene mejoras posibles" que van intentar introducir los socialistas castellanomanchegos, es "infinitamente mejor" de lo que esperaba hace unos meses.

"Realmente dista mucho de la neurosis de la M-30. Pareciera que no la ha hecho alguien de la M 30", ha comentado García-Page.

También ha analizado la reelección de Pedro Sánchez como secretario general del partido y ha indicado que, puesto que es "un congreso convocado desde el poder, convocado no después de un proceso electoral, sino desde el poder, hace que realmente no vaya a haber discusión ninguna, no puede haberla en relación con los liderazgos".

"El secretario general llega ya declarado secretario general", ha apuntado García-Page que, por ello ha considerado que "el debate realmente trascendente" es la ponencia del partido, ya que es el "código ideológico y el marco conceptual" del partido. EFE

